Roma-Sampdoria 1-1 | Gabbiadini rovina il Natale a Mourinho. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma pareggia l’ultima partita del 2021 in casa contro la Sampdoria. La squadra di Mou gioca a ritmi bassi e prevedibile, facilitando il compito alla retroguardia ligure. La scossa viene data nella ripresa, dal solito Zaniolo e al neo entrato Shomurodov. Una volta però trovato il gol, al termine di un’ azione confusa, la Roma si addormenta su calcio piazzato e permette alla Samp sempre rintanata nella propria metà campo di colpire. Natale amaro per Mou e la Roma, ci si aspettava molto di più dopo la bellissima prova di Bergamo.

Roma-Sampdoria, la cronaca

Nel primo tempo l’unica vera occasione capita sulla testa di Abraham. L’inglese però spara alto sopra la traversa. Nella ripresa la partita è più viva. Candreva colpisce un palo e la Roma risponde con Zaniolo che impegna Falcone. Il portiere doriano non perfetto sulla ribattuta, si rifà con un vero e proprio miracolo sul tentativo di Felix Afena-Gyan a botta sicura. Al 72esimo la Roma passa in vantaggio con Shomurodov. L’uzbeka dialoga con Zaniolo, e dopo un batti e ribatti in area di rigore trova il tiro vincente che fa esplodere l’Olimpico. All’80esimo la Samp pareggia con Gabbiadini che su azione di corner, dopo il palo di Colley con un semplice tap in batte Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 5,5, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Veretout 5,5 (dal 67’ Shomurodov 6,5), Cristante 6,5, Mkhitaryan 6, Vina 6 (dal 67’ El Shaarawy 5,5); Zaniolo 6,5, Abraham 5,5 (dal 47’ Afena-Gyan 5,5). All.: Mourinho 6

Sampdoria (4-4-2): Falcone 7; Bereszynski 5 (dal 76’ Ciervo 6,5), Colley 7, Yoshida 5,5, Augello 6; Candreva 6,5 (dall’89’ Depaoli s.v.), Ekdal 6 (dal 37’ Ferrari 6), Silva 6, Askildsen 5,5 (dall’89’ Yepes s.v.) ; Gabbiadini 6,5, Caputo 5,5 (dal 76’ Quagliarella 6,5). All.: D’Aversa 6

Marcatori: 72’ Shomurodov (R), 80’ Gabbiadini (S)

Ammoniti: Bereszynski (S), Falcone (S), Askildsen (S)

Arbitro: Giacomelli

I top e flop giallorossi

Shomurodov 6,5: Segna il gol del vantaggio ma marca malissimo Quagliarella sul corner del pareggio doriano.

Zaniolo 6,5: Il più continuo della Roma. Sempre pericoloso, faro dell’attacco giallorosso nell’ultima partita del 2021.

Smalling 5,5: Colpevole di essersi perso Colley in occasione del pareggio ligure.

Abraham 5,5: L’inglese nel primo tempo cestina una colossale occasione di rete mettendo alto da pochi metri. Esce nella ripresa per infortunio.