Roma-Sampdoria 3-0: Super Wijnaldum, giallorossi terzi in classifica. Cronaca, pagelle e commento della partita

La Roma vince per tre a zero contro la Sampdoria all'Olimpico davanti ad oltre 62mila spettatori (cornice rovinata dai pessimi cori razzisti nei confronti di Stankovic). Decide la partita Wijnaldum, migliore in campo. Mourinho viste le tante assenze schiera una difesa a 4 inedita e la squadra approccia bene alla partita ma non riesce a sbloccare la partita anche perchè accusa ancora l'assenza di Abraham, un fantasma in campo. A stappare il match l'espulsione di Murillo ad inizio ripresa e l'immediato gol giallorosso firmato Wijnaldum. La Samp non reagisce, i giallorossi gestiscono e nel finale è sempre Wijnaldum a guadagnarsi un rigore realizzato da Dybala, prima del tris di El Shaarawy. Con questo netto e meritato successo la Roma resta aggrappata alla corsa per un posto in Champions League, raggiungendo l'Inter al terzo posto con 50 punti.

Roma-Sampdoria, la cronaca

Al secondo minuto destro di El Shaarawy, bravo Ravaglia a bloccare. Al 20esimo mancino di Cuisance, Rui Patricio para facilmente. Al 27esimo bravo Rui Patricio ad opporsi ad una punizione di Gabbiadini da ottima posizione. Al 31esimo colpo di testa di Llorente devia in corner Ravaglia. Al 36esimo imbucata di Matic per Wijnaldum: l’olandese col pallonetto supera Ravaglia ma il pallone colpisce il palo. Al 40esimo ci riprova El Shaarawy, ma il tiro è telefonato e Ravaglia blocca senza difficoltà. Al 43esimo tiro dalla distanza di Zalewski, Ravaglia non perfetto respinge ma il portiere blucerchiato si supera sul seguente tiro di Pellegrini a botta sicura. Al 52esimo Murillo viene espulso per doppio giallo. Al 54esimo colpo di testa Smalling respinge Ravaglia e sul pallone non arriva Abraham per millimetri. Al 57esimo la Roma sblocca il match con un colpo di testa di Wijnaldum che sbuca sul secondo palo su cross di Matic. Al 73esimo uno schema molto elaborato da corner porta ad un colpo di testa di Spinazzola che da buona posizione non trova la porta. Al 79esimo gran tiro di Dybala che esce di pochissimo. All'86esimo Ravaglia devia in corner un tiro di Spinazzola. All'87esimo Wijnaldum si guadagna un calcio di rigore che Dybala realizza. Nel recupero tris firmato El Shaarawy su assist di Solbakken.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Zalewski 6,5 (dall'87' Celik s.v.), Smalling 6,5, Llorente 6,5, Spinazzola 6,5; Matic 7, Wijnaldum 7,5; Dybala 7, Pellegrini 5,5 (dal 79' Solbakken 6,5), El Shaarawy 7; Abraham 5 (dal 58’ Belotti 6). All.: Mourinho 7

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia 6; Zanoli 5,5, (dall'89' Jesé s.v.) Murillo 4, Amione 6; Leris 5,5, Winks 6 (dall'89'Malagrida s.v.), Rincon 5,5 (dal 67’ Paoletti 5,5), Augello 5,5; Djuricic 5, Cuisance 6 (dal 55’ Murru 6); Gabbiadini 6 (dal 67’ Lammers 5,5). All.: Stankovic 5,5

Marcatori: 57’ Wijnaldum (R), 89' Dybala (R), 90'+4 El Shaarawy (R)

Ammoniti: Abraham (R), Smalling (R), Spinazzola (R); Zanoli (S), Paoletti (S), Winks (S)

Espulsi: Murillo (S)

Arbitro: Irrati

I top e flop giallorossi

Wijnaldum 7,5: Il centrocampista di inserimento che tanto è mancato alla Roma nella prima parte di stagione. Oggi realizza un gol importantissimo.

Matic 7: Partita di livello del fedelissimo di Mou. Dominante in mezzo al campo, dal suo mancino parte l’assist vincente per Wijnaldum.

Pellegrini 5,5: Non lucidissimo nelle scelte e non deciso nei contrasti. Altra partita non positiva del capitano romanista.

Abraham 5: Il peggiore della Roma. L’unica positiva della sua partita il fallo subito da Murillo che è costato l’espulsione al difensore doriano.