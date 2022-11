Sorteggio Europa League: l'avversario della Roma ai sedicesimi

A Nyon sono andati in scena i sorteggi dei sedicesimi finale di Europa League. La Roma Mourinho si è classificata seconda nel proprio girone dietro al Real Betis e quindi è stata testa di serie nei sorteggi. Ai playoff i giallorossi se la vedranno contro il Salisburgo retrocesso dalla Champions League.

Roma-Salisburgo

Poteva andare peggio il sorteggio per la Roma. I giallorossi affronteranno il Salisburgo una squadra giovane e frizzante eliminata nei gironi di Champions dove era inserita nel gruppo del Milan e del Chelsea.

La sfida di andata si giocherà il 16 febbraio in Austria mentre il ritorno giovedì 23 febbraio si disputerà all’Olimpico. Nel doppio confronto non saranno validi i gol in trasferta. In caso di parità si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore pareggio la qualificazione si giocherà ai calci di rigore.

I sedicesimi di finale

Di seguito il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League: