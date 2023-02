Roma-Salisburgo: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 23 febbraio alle 21:00 la Roma all’Olimpico attende il Salisburgo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Per passare il turno i giallorossi dovranno ribaltare l’uno a zero dell’andata firmato Capaldo, e quindi vincere con almeno due gol di scarto. Per farlo Mourinho ha chiamato i tifosi a riempire, ancora una volta, tutto l’Olimpico.

Roma-Salisburgo, le ultime di formazione

Lorenzo Pellegrini sarà regolarmente in campo contro il Salisburgo. Il capitano della Roma ha saltato il Verona, e pur non essendo al 100% giocherà giovedì sera. Qualche dubbio in più per Abraham e Dybala, ma da Trigoria filtra ottimismo. Abraham che ha subito un brutto colpo al volto, e nonostante la ferita stringe i denti e giocherà con una maschera protettiva (alla Osimhen). Ci sarà anche Dybala anche lui assente nell’ultima di campionato, per la Joya si valuta anche un inserimento a partita in corso, con El Shaarawy dal 1’. A centrocampo ci sarà il sempre presente Cristante e con lui Matic. Sugli esterni sicuro del posto Zalewski, con Spinazzola che si candida a partire titolare dopo l’ultima buona prova. In difesa inamovibili Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Non sarà della partita Solbakken, match winner contro l'Hellas, fuori dalla lista Uefa.

Nel Salisburgo non ci sarà Pavlovic squalificato dopo la partita di andata, al suo posto Bernardo. In attacco certo del posto Okafor, ballottaggio Fernando-Adamu.

Roma-Salisburgo, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Adamu, Okafor. All. Jaissle.

Roma-Salisburgo, dove vederla

Tante le possibilità di visione di Roma-Salisburgo. La partita sarà visibile su Dazn scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

La sfida dell’Olimpico sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Valida l’alternativa SkyGo e Now.

Infine il match dei giallorossi sarà visibile anche in chiaro su TV8.