Roma-Salernitana: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la sconfitta in Conference Legue contro il Bodo/Glimt, la Roma domenica 10 aprile alle ore 18:00 all’Olimpico ospita la Salernitana per la 32esima giornata di Serie A. Per Mou ci sono diversi problemi di formazione fra infortuni e squalifiche.

Roma-Salernitana, le ultime di formazioni

Tanti problemi di formazione per Mou. Sicuri assenti Lorenzo Pellegrini squalificato e Gianluca Mancini uscito per un problema al ginocchio nella partita di Coppa. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno escluso lesioni, e Mou spera di recuperarlo già per giovedì. Al suo posto giocherà Kumbulla insieme a Smalling e Ibanez, davanti a Rui Patricio. In dubbio la presenza di Abraham. L’inglese è uscito malconcio dal campo sintetico del Bodo e potrebbe non essere rischiato in vista della sfida di ritorno. Discorso diverso per Zaniolo. Il 22 giallorosso dopo aver saltato le ultime due partite, punta a tornare in campo contro i campani. Zaniolo si schiererà sulla trequarti insieme a Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov. In caso di forfait pronto Felix. A centrocampo straordinari per Cristante e Oliveira, così come per Karsdorp a destra. Sulla corsia di sinistra si candida El Shaarawy che potrebbe far tirare il fiato a Zalewski. Panchina per Vina dopo il negativo ingresso in Conference League.

Nicola dovrà fare a meno dell’ex Fazio squalificato, al suo posto un altro ex Gyomber. Assente per squalifica anche Bonazzoli, Ribery si candida per una maglia insieme a Djuric.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: Mourinho.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Ruggeri, Bohinen, Ederson, Coulibaly, Mazzocchi; Djuric, Ribery. All.: Nicola.

Roma-Salernitana, dove vederla

La partita fra Roma e Salernitana sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita o sulla propria smart tv oppure collegando il televisore ad una console Xbox o Playstation, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ancora al TIMVISION BOX. In alternativa la partita dei giallorossi sarà visibile tramite sito o app Dazn su dispositivi mobili quali smartphone, pc o tablet.