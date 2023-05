Roma-Salernitana: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunedì 22 maggio alle ore 18:30 la Roma giocherà in casa all'Olimpico contro la Salernitana la trentaseiesima giornata di Serie A. I giallorossi sono ancora matematicamente in corsa per il quarto posto, ma l'obiettivo principale per i ragazzi di Mou è la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest quando Pellegrini e compagni cercheranno di portare a casa il trofeo battendo il Siviglia. Salernitana che arriva nella Capitale con la salvezza conquistata.

Roma-Salernitana, le ultime di formazione

La Roma con la testa a Budapest punta a recuperare più infortunati possibili. Per la sfida ai campani, Mourinho prepara tanti cambi come visto a Bologna (0-0). In porta pronto Svilar, difesa obbligata con Mancini, Cristante e Ibanez con Smalling in panchina che dopo la partita di Leverkusen può trovare nuovo minutaggio. Sugli esterni out Spinazzola, El Shaarawy (al massimo in panchina) e Celik per infortunio. Una maglia sarà di Zalewski, l'altra del baby Missori. A centrocampo spazio alla mediana vista al Dall'Ara con Camara insieme a Tahirovic. Dalla panchina Bove e Matic. In attacco Belotti avanti su Abraham. Sulla trequarti certo del posto Solbakken, pronta staffetta fra Wijnaldum e Pellegrini. Dybala in panchina ma con tanta prudenza con l'obiettivo di avere al meglio la Joya per Budapest. Stagione terminata per Kumbulla.

Sousa senza patemi di classifica deve ancora sciogliere dei dubbi di formazione. Indisponibile l'ex Fazio, in difesa ci sarà un altro ex Gyomber. A centrocampo l'ex laziale Candreva, in attacco Piatek sfida Botheim per una maglia da titolare.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti. All.: Mourinho

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniluc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Botheim. All.: Sousa

Roma-Salernitana, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.