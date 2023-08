Roma-Salernitana: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 20 agosto la Roma debutterà nella Serie A 2023/2024 all’Olimpico (sold-out nonostante le proteste per il caro biglietti) alle ore 18:30 contro la Salernitana. Prima giornata e diverse defezioni per Mourinho ancora in attesa di rinforzi dal mercato.

Roma-Salernitana, le ultime di formazione

Due grandi assenti nel debutto ufficiale stagionale della Roma davanti al proprio pubblico. Non saranno della partita infatti Dybala e capitan Pellegrini, causa giornata da squalifica da scontare così come Mou. Giallorossi in campo col 3-5-2 con Andrea Belotti punta ed El Shaarawy a suo supporto. Solo panchina per i nuovi arrivati Paredes e Renato Sanches, allora la mediana orfana di Matic volato al Rennes sarà composta da Cristante, Bove e il nuovo Aouar che ben ha figurato nella preseason. La difesa ha perso Ibanez volato in Arabia. Al posto del brasiliano ci sarà Llorente con Smalling e Mancini. Sulle corsie esterne a destra agirà Kristensen altro volto nuovo del mercato mentre a sinistra è ballottaggio fra Spinazzola e Zalewski. In porta Rui Patricio.

Qualche dubbio per Sousa a partire dall’utilizzo di Dia ancora al centro di diverse voci di mercato. Favorito in attacco Botheim sostenuto dall’ex Lazio Candreva. In difesa si rivedranno due volti conosciuti a Trigoria: Gyomber e Fazio. In porta il messicano Ochoa.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All.: Mourinho (squalificato)

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Lovato; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All.: Sousa

Roma-Salernitana, dove vedere il match

La partita fra Roma e Salernitana sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida dell’Olimpico è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.