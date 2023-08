Candreva alla Van Basten, Spinazzola e il padel: Roma-Salernitana vista sui social

La Roma ha pareggiato al debutto stagionale contro la Salernitana. Nel pirotecnico 2-2 i protagonisti dell’incontro sono stati Andrea Belotti e Antonio Candreva, autori di due doppiette. I bomber di giornata sono stati anche protagonisti sui social fra i vari tifosi che hanno assistito alla sfida fra giallorossi e campani.

Il risveglio del Gallo

Belotti in rete è stata la notizia che tutti attendevano da una stagione. Il Gallo zero gol lo scorso campionato ha rialzato la testa: “Teniamoci la vitalità e i gol del Gallo nostro”, “Sciacquatevi la bocca quando parlate del Gallo” e ancora “Contenta del ritorno del Gallo in goal, serviva per avere una giusta carica”. La doppietta di Belotti è stata la base anche di diversi meme. Uno di questi trae una celebre scena di “Tre uomini e una gamba” di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Finisco di vedere il gol di Ketelaere e la doppietta di Belotti e scendo” - “Gol di CDK e doppietta di Belotti la prima giornata? All’ultima tripletta di Baschirotto???. E ancora passando al Titanic: “Belotti torna al gol in Serie A” – “Sono passati 84 anni”.

Candreva show

La scena all’Olimpico se l'è presa anche Candreva. L’ex Lazio ha messo una doppietta da sogno con due gol da urlo tanto da far scomodare da qualcuno paragoni illustri: “Difficile vincere quando giochi contro Antonio Candreva nato a Rosario”, “Questo contro di noi diventa Messi” oppure “CandrevaVanBasten. Tutti fenomeni contro di noi”. I tifosi laziali esaltano il loro ex giocatore: “Gollazzo Candreva. Cuore Lazio”, “Candreva gode di più essendo laziale”. “Non era manco quotato il gol di Candreva”.

Sulla partita

Sul match in generale i tifosi si dividono. Da un lato c’è chi vede il risultato come “Due punti persi” e attacca la società e il mercato: “I Friedkin e Pinto devono svegliarsi. Serve un cambio al Gallo”, “Se al 19/8 ti ritrovi con El Sha punta e dei quinti che non sanno fare il proprio mestiere..”, “Squadra di m… come al solito si punta al settimo posto”, “Il problema non è il risultato in sé ma contro chi lo fai”. Dall’altra parte qualcuno prova a vedere in positivo l’inizio del campionato giallorosso: “Spiace per la prima avremmo meritato qualcosina in più, ma la fortuna come al solit non c’è amica”, “Bene i nuovi acquisti”.

La partita degli esterni della Roma sono stati altro tema di fuoco col verdetto sui social che è una bocciatura senza replica: “Abbiamo un serio problemi con i terzini”, “Spinazzola va bene per il padel”, “Finchè giochiamo con questi non andremo da nessuna parte”.