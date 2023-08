Roma-Salernitana 2-2: Belotti recupera Candreva, pirotecnico pareggio all'Olimpico

La Roma pareggia per due a due contro la Salernitana alla prima nella nuova stagione. Nell'arco dei novanta minutil la Roma, senza Pellegrini e Dybala, non ha demeritato anzi si è affidata più al palleggio sia da dietro (ottimo Llorente) che in mezzo al campo con la classe di Aouar. Così l'Olimpico gioisce per l1-0 di Belotti unico attaccante a disposizione della Roma ma poi si abbatte per via di una strepitosa doppietta di Candreva. La sconfitta però viene evitata grazie ai cambi, ottimi gli ingressi di Paredes, Renato Sanches e Zalewski ma soprattutto al secondo gol di Belotti, che regala il bis e diventa il migliore in campo fra i giallorossi. Appuntamento con la prima vittoria stagionale rimandato per gli uomini di Mourinho.

Roma-Salernitana, la cronaca

Al 17esimo super gol di Belotti che porta la Roma in vantaggio. Il Gallo lotta contro Fazio, vince in contrasto supera Gyomber di forza e col mancino batte Ochoa. Al 22esimo Roma vicina al raddoppio con un Gyomber che sfiora l’autogol su punizione di Aouar. Al 33esimo bravo Ochoa a respingere su Smalling, sulla ribattuta poco lucido Mancino che a porta vuota non trova la deviazione vincente. Al 36esimo pareggio campano con una grande azione personale di Candreva che dribbla Smalling e col destro fulmina Rui Patricio. Al 49esimo strepitoso gol di Candreva che stoppa col destro dal limite dell’area, salta Cristante e col sinistro trova l’angolo opposto portando in vantaggio la Salernitana. Al 77esimo El Shaarawy ruba il tempo a Gyomber calciando da posizione defilata trovando il palo. All'80esimo il pareggio della Roma con la doppietta di Belotti che di testa spinge in rete un corner di Paredes.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 5 (dal 66’ Paredes 6,5), Llorente 6,5; Kristensen 5,5 (dal 65’ Karsdorp 6), Bove 6 (dal 65’ Sanches 6,5), Cristante 6, Aouar 6,5 (dal 92' Pagano s.v.), Spinazzola 6 (dal 65’ Zalewski 6,5); El Shaarawy 6, Belotti 8. All.: Rapetti (collaboratore) 6,5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6,5; Lovato 6, Fazio 5,5, Gyomber 5; Mazzocchi 6 (dal 66’ Dia 6), Maggiore 5,5 (dal 78’ Legowski s.v.), Coulibaly 6,5, Bradaric 6,5; Kastanos 5,5 (dal 79’ Sambia s.v.), Candreva 8,5; Botheim 5,5 (dall'88' M.Coulibaly s.v.). All.: Sousa 6,5

Marcatori: 17’, 82' Belotti (R); 36’, 49’ Candreva (S)

Ammoniti: Gyomber (S), Maggiore (S), Kastanos (S), Fazio (S)

Arbitro: Feliciani

I top e flop giallorossi

Belotti 8: Il Gallo è tornato. L'Olimpico si gode il suo unico attaccante che ha fatto rivedere tutto quello che aveva dimostrato al Torino. Doppietta e gol annullato per lui.

Paredes 6,5. Ingresso positivo del nuovo 16 giallorosso. Dal suo destro nasce l'assist del 2-2 di Belotti.

Aouar 6,5: Qualità, tocchi eleganti del neo-acquisto. Ma non solo, anche tanta fisicità e interventi difensivi.

Smalling 5: Complice con Mancini nel gol dell’1-1 campano. Si fa saltare troppo facilmente da Candreva nell’occasione.