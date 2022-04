Roma-Salernitana 2-1: Carles Perez e Smalling evitano la figuraccia all'Olimpico. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma con una rimonta nei minuti finali batte la Salernitana per due a uno. All’Olimpico va in scena la solita Roma, che va avanti più per forza che per tecnica. Nessuna trama degna di nota, pochi palloni di qualità e tanti errori con i giallorossi che fino all’83esimo non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Sepe. Quando si prospettava lo scenario peggiore con il vantaggio campano, ha avvio la remuntada giallorossa aperta dall’uomo che non ti aspetti Perez, poi ci pensa Smalling a spazzar via le paure di una clamorosa sconfitta. Giovedì contro il Bodo servirà molto di più.

Roma-Genoa, la cronaca

Al quinto subito Roma pericolosa con un tiro di Mkhitaryan messo in angolo da Sepe. Al 12esimo si fa vedere la Salernitana con un tiro dalla distanza di Ederson devianto in corner da Rui Patricio. Al 20esimo buon break di El Shaarawy che taglia in due la squadra ospite e poi appoggia per Mkhitaryan che da fuori area col mancino cestina una ghiotta occasione non trovando la porta. Al 22esimo la Salernitana va in vantaggio con una strepitosa punizione di Radovanovic che si spegne all’incrocio. Al 35esimo vibranti proteste giallorosse per un rigore non assegnato per fallo di Obi su Mkhitaryan. Al 60esimo clamorosa occasione per la Roma con Felix che di testa tutto solo spara incredibilmente fuori. Al 63esimo Zaniolo a centimetri dal gol col suo destro deviato in angolo. Al 73esimo Salernitana ad un passo dal raddoppio con Kastanos ma il suo sinistro è ben respinto da Rui Patricio. All’82esimo la Roma pareggia con uno spettacolare mancino a giro da fuori area di Carles Perez. All’85esimo la Roma ribalta la partita col gol di Smalling. Su una punizione di Veretout arriva l’inglese sul secondo palo che da pochi passi non sbaglia. Sulle ali dell’entusiasmo la Roma sfiora il terzo gol con Shomurodov che col mancino chiama al grande intervento Sepe. Nel recupero Zaniolo ha la possibilità di chiudere la partita ma da ottima posizione calcia alto.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Kumbulla 5,5 (dal 46’ Zaniolo 6), Smalling 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Oliveira 6 (dal 68’ (Shomurodov 5,5), Cristante 5 (dal 75’ Veretout), El Shaarawy 5 (dal 67 Zalewski 6); Mkhitaryan 5,5; Felix 5 (dal 68’ Perez 7), Abraham 5. All.: Mourinho 6.

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Gyomber 5, Radovanovic 7, Ranieri 6 (dal 60’ Dragusin 5,5); Mazzocchi 6 (dal 75’ Jaroszynski 5,5), Bohinen 5,5 (dal 65’ Kastanos 5,5), Ederson 6,5, Coulibaly 6,5, Obi 5,5 (dal 65’ Zortea 5,5); Ribery 6,5 (dal 75’ Verdi 5,5), Djuric 5,5. All.: Nicola 6.

Marcatori: 82’ Perez (R), 85’ Smalling (R); 22’ Radovanovic (S)

Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R), Rui Patricio (R); Bohinen (S), Djuric (S), Ribery (S), Sepe (S), Kastanos (S), Zortea (S), Radovanovic (S)

Arbitro: Volpi

I top e flop giallorossi

Smalling 7: Il migliore dei difensori prima e degli attaccanti poi. Decisivo.

Perez 7: Col suo mancino rimette la Roma in corsa. Bellissimo gol.

Felix 5: Parte forte poi sparisce dalla partita. Spreca una clamorosa palla gol prima di essere sostituito.

El Shaarawy 5: Fallisce una grande occasione partendo dal primo minuto. Prestazione negativa.