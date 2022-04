AS Roma: Rui Patricio croce e delizia di Mou. Col Bodo/Glimt l'ultima "papera" della stagione

Nella sconfitta della Roma nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt ci sono, anzi no, le mani di Rui Patricio. Il portiere portoghese infatti con una papera ha aperto la rimonta norvegese culminata col gol di Vetslen che obbliga la Roma alla rimonta giovedì 14 aprile all'Olimpico per approdare alle semifinali.

Rui Patricio: tutte le papere della sua stagione

L'errore contro il Bodo/Glimt, pallone deviato ma lento e centrale che scivola dalle sue mani, è l'ultimo in ordine di tempo commesso da Rui Patricio. Il portiere portoghese infatti in questa sua prima stagione alla Roma, non è stato sempre esente da colpe a partire dal Derby di andata (sesta giornata). Nella sconfitta contro la Lazio infatti il numero uno di Mou, è stato colpevole dell'uscita con i tempi sbagliati che ha permesso a Milinkovic di sbloccare la stracittadina poi vinta dalla squadra biancoceleste. All'undicesima all'Olimpico nella sconfitta contro il Milan, Rui Patricio si lascia sorprendere sul suo palo dalla punizione di Ibrahimovic (momentaneo 1-0 rossonero). Sempre in casa, alla 16esima, contro l'Inter (0-3 risultato finale) è clamoroso l'errore del portiere romanista che calcola male la traiettoria del corner di Calhanoglu col pallone calciato dal turco che si infila sotto le sue gambe. Alla 25esima giornata contro il Sassuolo (2-2) una papera simile a quella contro il Bodo. Tiro di Traore smorzato da Smalling col portiere portoghese che non riesce a bloccare il pallone che scivola lentamente alle sue spalle. Il turno successivo col Verona (2-2) in occasione del primo gol veneto, la respinta di Rui Patricio è debole e centrale, facile preda di Barak. A queste si aggiunge la papera di settembre col Portogallo contro la Serbia.

Rui Patricio e i clean sheet

Al netto degli errori di Rui Patricio che hanno fatto perdere dei punti ai giallorossi, tutto sommato la sua prima annata in giallorosso non è da buttar via. Leader dentro e fuori lo spogliatoio, il portiere ha alternato grandi prestazioni vedi andata col Sassuolo o ritorno col Cagliari a gravi errori. L'estremo difensore romanista detiene il record di clean sheet della Serie A a pari merito con Handanovic: 13 che salgono a 17 contando la Conference League. Un dato che fa da contraltare ai grossolani errori fra cui quello contro il Bodo che potrebbe costare l'eliminazione dalla Roma dalla Conference League.

Rui Patricio e la Roma

Rui Patricio (classe 1988) è arrivato alla Roma la scorsa estate per 11,5 milioni di euro dal Wolverhampton. Da subito titolarissimo di Mou, anche perchè dietro di lui c'è il vuoto con Fuzato pronto a lasciare al termine della stagione, in questo primo anno in giallorosso ha collezionato 43 presenze saltando solo la sfida in Conference League nella fase a gironi contro il CSKA Sofia. Nella prossima stagione sarà ancora il portoghese titolare con Svilar che piace molto a Mou che sarà il suo secondo, salvo clamorosi ribaltamenti nelle gerarchie.