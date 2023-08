Roma, Rui Patricio è ormai un'insicurezza conclamata

In casa Roma tiene banco il caso portiere. Rui Patricio è stato il peggiore in campo nella sconfitta contro il Verona e colpevole sul primo gol veneto che ha spianato la strada verso la vittoria degli uomini di Baroni. L’ennesima prestazione deludente del portoghese finito sulla graticola.

Rui Patricio non convince

Rui Patricio non convince più. Il portiere portoghese voluto da Mou al suo arrivo nella Capitale ha fatto meno di quanto ci si aspettava. Arrivato con tanta fiducia di tutto l’ambiente per la sua esperienza e i suoi titolo internazionali, di Rui Patricio è difficile ricordare parate importanti e difficili (tolta la notte di Tirana). Un portiere alla vecchia maniera, poco coraggioso nelle uscite, poco abile coi piedi ma quello che più preoccupa è la mancata esplosività nelle gambe e nella reazione. Spesso il portiere sembra in ritardo e non avere la forza di spingere sulle gambe per tuffarsi e proteggere la porta. Un portiere che si sta dimostrando poco affidabile e ogni tiro verso lo specchio della porta diventa un potenziale pericolo (la Roma ha subito 4 gol con 3 tiri subiti, ndr) e che influisce in negativo anche sulla tenuta difensiva della Roma.

Quanti errori Rui

Rui Patricio è diventato Rui Pasticcio per molti tifosi. Il portoghese è stato uno degli eroi della notte di Tirana con un paio di interventi che hanno consentito ai giallorossi di festeggiare la Conference League ma arrivati al suo terzo anno alla Roma sono tantissimi gli errori. L’estremo difensore già al primo anno era stato protagonisti di prove indecorose: vedi il gol subito da calcio d’angolo contro l’Inter o la papera nei quarti di finali di andata contro il Bodo/Glimt, ma anche nel derby uscita sbagliata su Milinkovic, Sassuolo. L’anno scorso il rendimento del lusitano è anche peggiorato: disastroso contro l’Udinese, peggio ancora contro Atalanta e Cremonese, senza dimenticare il gol preso contro l’Inter. Tantissimi errori e pochissime prossime allo zero, le parate salva risultato di Rui Patricio.

I tifosi chiedono Svilar

Il problema portiere è stato sottovalutato a Trigoria dove hanno concentrato tutte le loro attenzione per rinforzare altri reparti. I tifosi stanchi dei continui errori di Rui Patricio chiedono a gran voce sui social un cambio. Infatti sono in molti a chiedere la sostituzione fra i pali della Roma e invocano Svilar, il secondo portiere fortemente voluto da Mou e arrivato a zero la scorsa estate. “Dategli spazio, peggio di Rui non può fare”. Difficile però ipotizzare che lo Special One mandi in panchina uno dei suoi fedelissimi, ancora di più ipotizzare un investimento fra i pali. Nelle ultime ore si inseguono le voci di un interessamento della Roma per Lloris ('86) e De Gea ('90). Il primo pronto a svincolarsi dal Tottenham e vicino alla Lazio, il secondo svincolato ma con un ingaggio elevato. Per acquistare uno dei due la Roma dovrebbe vendere Rui Patricio (classe '88 e in scadenza nel 2024) con ingaggio da 3 milioni di euro e a Trigoria nessuno ha bussato alla porta per il portoghese.