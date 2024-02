Smalling di nuovo in campo: De Rossi cambia la difesa della Roma?

Nell’ultima giornata la Roma trascinata da un super Dybala autore di una tripletta, ha superato il Torino. All’Olimpico oltre alla grande prova della Joya e al continuo della striscia positiva di De Rossi (5 vittorie in 6 gare di Serie A) si è rivisto il ritorno in campo da titolare di Chris Smalling. L’inglese non giocava dal 1’ da settembre.

Il ritorno di Smalling

Smalling perno difensivo della Roma di Mourinho, nelle passate due stagioni, è tornato titolare. Quasi un unicum in questa stagione visto che l’inglese non giocava una partita dal 1’ da settembre nella sfida casalinga persa dai giallorossi contro il Milan. Per il rientro in campo del centrale inglese De Rossi ha rispolverato la difesa a 3 e un baricentro più basso, condizione migliore per esprimersi per il difensore che soffre nel giocare alto e in velocità. Una mossa tattica vincente per De Rossi con l’ex Manchester United che limitato gli attacchi del Torino aiutando la squadra a portare a casa tre punti preziosi.

I fischi per Smalling

Nonostante la buona prova, non sono mancanti i fischi per Smalling. Il difensore ha lasciato il campo al 78esimo per Huijsen. Al momento del cambio l’inglese è stato contestato dai fischi dell’Olimpico prima di ricevere gli applausi dei compagni a cui hanno fatto seguito almeno parzialmente quelli di alcuni tifosi dagli spalti. Contestazione per il centrale che da settembre era infortunato e che è tornato a parlare subito dopo l’esonero di Mourinho. Una mossa che non è piaciuta alla tifoseria ancora legata allo Special One.

Come cambia la difesa della Roma?

Con il ritorno a pieno regime di Smalling, De Rossi potrà contare su una soluzione in più. DDR nelle sue prime 8 partite (Serie A+Europa League) ha scelto la difesa a 4 come principio cardine e cambiando rotta rispetto al passato. Una linea difensiva alta, pressing e giocatori veloci. In queta maniera grande abbondanza di centrali (5) nel reparto in cui l’unico intoccabile sembra essere Mancini. Detto del 23 allora sono in 4 a giocarsi un posto. Ad oggi il favorito numero uno sembra essere per caratteristiche N’Dicka (unico mancino), con Smalling, Llorente e Huijsen a inseguire. La difesa a 4 sarà ancora alla base dello schema di DDR, che però come dimostrato contro il Torino è pronto a cambiare per il bene della squadra a seconda dell’avversario da affrontare.