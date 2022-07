Roma: ufficiale il rinnovo di Mancini

Gianluca Mancini e la Roma avevano trovato l'accordo sul prolungamento e adeguamento del contratto già da tempo. Oggi è arrivata l'atteso annuncio ufficiale da parte del club.

Il rinnovo di Mancini

Gianluca Mancini ha rinnovato con la Roma fino al 30 giugno 2027 (precedente scadenza nel 2024). Un rinnovo importante per il centrale giallorosso che percerpirà un sensibile ritocco dell'ingaggio. Il difensore passerà da 2 milioni a quasi 4 milioni di euro (bonus compresi). Un contratto da leader della squadra.

L'annuncio della Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Gianluca Mancini ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027". Si apre così il comunicato che giallorosso che annucnia il rinnovo del difensore numero 23. “Gianluca si è ritagliato negli anni un ruolo importante dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell'area sportiva del Club, Tiago Pinto. “Lo ha fatto grazie alla cultura del sacrificio, alla volontà di sottrarsi agli alibi e alla sua capacità di essere leader".

Queste le parole di Mancini dopo il rinnovo: "Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa”.

I numeri di Mancini

Mancini (classe '96) è arrivato alla Roma nel 2019 per 23 milioni di euro. In giallorosso ha collezionato 127 presenze e 7 gol. Titolare sia con Fonseca che con Mourinho, l'ultima stagione a livello personale non è stata esaltante con diversi cartellini gialli ricevuti (23), un rosso e un solo gol all'attivo. A livello disciplinare è stato uno dei più cattivi d'Europa. Nella finale di Conference League è stato suo l'assist per il gol vittoria di Zaniolo.