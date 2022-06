Zaniolo, Mancini e Cristante: il punto sui rinnovi in casa Roma

Dopo aver annunciato Matic e lavorando per riportare Frattesi in giallorosso, la Roma prepara le carte per i rinnovi di tre pedine importanti di Mourinho: Mancini, Cristante e Zaniolo. Tutto come programma di Pinto che aveva congelato i rinnovi fino al termine della stagione culminata con la vittoria della Conference League.

Mancini e Cristante, ok

Prossimi gli annunci dei rinnovi di contratto di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. I due nazionali azzurri e leader dello spogliatoio romanista infatti hanno trovato l'accordo per prolungamento e adeguamento dei propri contratti. Il difensore, nonostante una stagione a livello personale sotto i suoi standard, ha da tempo trovato l'accordo col club. Mancini rinnoverà con la Roma fino al 2027 e guadagnerà fra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione. Per Cristante stessa data di termine del contratto (2027) e sostanzioso adeguamento. Infatti il centrocampista passerà dagli attuali 1,8 milioni ad una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro a stagione. L'ex Milan ha conquistato la totale di Mou che ha messo un veto su una sua ipotetica cessione.

Zaniolo rebus

Più spinosa la pratica Zaniolo. Per il numero 22 romanista è previsto un incontro molto importante fra dirigenza ed entourage nella prossima settimana. Zaniolo sarebbe felice di rinnovare con i giallorossi ma chiede un contratto da top player ai livelli di Abraham e Pellegrini, i due giallorossi più pagati, passando dagli attuali 2,5 ad una cifra compresa fra i 4 e i 5 milioni a stagione. La Roma riflette, ("non posso garantire la sua permanenza" disse il ds romanista a febbraio) ancora indecisa se concedere un aumento così elevato al suo diamante grezzo e nel frattempo ascolta il mercato.

Zaniolo e il mercato

Su Zaniolo (classe 1999) che ha il contratto in scadenza nel 2024, c'è vivo l'interesse di Juventus e Milan, con i rossoneri che hanno provato a dialogare con i giallorossi sulla base di 20-25 milioni di euro più uno fra Rebic e Saelemaekers (no della Roma). Più defilate le inglesi, Tottenham e Newcastle, col giocatore che preferisce restare in Italia. La Roma non si siede a parlare di Zaniolo per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, cash, senza contropartite tecniche. Se il 22 dovesse partite, la Roma si tufferebbe su Berardi del Sassuolo. Mourinho, nel bene o nel male, spera di risolvere la situazione prima dell'inizio del ritiro estivo.