Ossessione di Tiago Pinto e scetticismo dei tifosi: Renato Sanches divide la Roma

La conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto ha portato il portoghese a parlare di diversi temi del calciomercato giallorosso. Fra questi è emersa la passione del direttore sportivo romanista per Renato Sanches. Una scommessa dell’uomo mercato della Roma che punta forte e si prende tutti i rischi su un colpo che fa discutere i tifosi.

Le parole di Tiago Pinto

Renato Sanches è l’ossessione sportiva di Tiago Pinto. "Renato Sanches, per non avere dubbi nel futuro. Tutto quello che andrà male con lui, c'è solo un responsabile. Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l'ho voluto prendere, a Roma anche e non ci sono riuscito. Ora sì. Ha avuto problemi nel passato, è vero. Li avrà nel futuro? Sarà colpa mia. Io sono convinto che con questo allenatore, con questo staff tecnico, con questi medici, noi siamo capaci di portare il meglio di Renato. Se lui gioca un tot di partite noi dobbiamo riscattarlo. Se le cose vanno bene, ok. Se vanno male è solo colpa mia, sono consapevole dei rischi. È un giocatore che mi fa impazzire". Queste sono state le parole del portoghese sul centrocampista.

Scettiscismo della tifoseria

La tifoseria della Roma al debutto in maglia giallorossa contro la Salernitana di Renato Sanches ha accolto il calciatore calorosamente (così come al suo arrivo in aeroporto, ndr) ma i dubbi lo scettiscismo intorno al 25enne portoghese resta. “Sempre rotto”, “Fisicamente è zero”, “Tiago Pinto non capisce un c… Scommettere su Renato Sanches per una squadra che a centrocampo ha dei cadaveri che camminano per il campo è da completo incompetente” sono alcuni dei messaggi social dei tifosi giallorossi. Pochi a credere come al direttore romanista nel centrocampista: “Anche io innamorato di Renato Sanches. Speriamo davvero che possa giocare tanto".

I fatti

Le prime settimane di Renato Sanches in giallorosso non sono di certo a favore del giocatore e della scommessa di Tiago Pinto. Dopo un esordio positivo contro la Salernitana, il centrocampista è andato ko raccogliendo il primo infortunio con la nuova maglia (la scorsa stagione ne saltò 19 col Psg). Causa un problema muscolare, l’ex Benfica ha saltato le due sconfitte contro Verona e Milan ed è in dubbio per il ritorno in campionato contro l’Empoli. Mou spera nel suo recupero, a Trigoria c'è ottimismo per la partita del 17 settembre all'Olimpico, per dare nuova verve al centrocampo romanista lento e passivo.