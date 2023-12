Una maledizione dietro gli infortuni: tutta l'amarezza di Renato Sanches

Fra squalificati e infortunati, Mourinho si trova con un numero ristretto di giocatori a disposizione. Problemi fisici e squalifiche non sono però gli unici “problemi” con cui deve convivere lo Special One alle prese anche con le maledizioni. Almeno secondo Renato Sanches.

La rivelazione

Durante Roma-Fiorentina, Renato Sanches si è fermato a parlare con l’ex compagno ai tempi del Lille Ikoné ora alla Fiorentina. I due sono stati ripresi dalle telecamere dove si vede il francese chiedere al portoghese la natura dei suoi problemi muscolari. La risposta del centrocampista della Roma è sorprendente: “Io non lo so, qualcuno probabilmente ha messo su di me una maledizione”.

Quanti infortuni

Renato Sanches, la scommessa di Tiago Pinto, si sta rivelando un grandissimo flop. Il centrocampista portoghese dopo un inizio di carriera sfavillante è rimasto vittima di diversi infortuni muscolari senza mai trovare continuità. Nonostante uno storico noto, la Roma ha deciso di puntare sul calciatore che anche a Trigoria ha mostrato tutta la sua fragilità fisica non riuscendo ad imporsi in campo ma stando perlopiù out per infortunio. Da qui lo sfogo amaro con l’ex compagno di squadra Ikoné.

I numeri di Renato Sanches

In questa prima metà di stagione Renato Sanches ha saltato ben 13 partite per infortunio collezionando soltanto 7 presenze spalmate in 148 minuti e un gol all’attivo contro l’Empoli. Il portoghese è sceso in campo l’ultima volta nel derby contro la Lazio fermandosi nuovamente per un problema muscolare e tornando indisponibile per il match successivo. Il suo record di minutaggio con la Roma è di 45 minuti, giocati a settembre nella goleada all’Empoli. Numeri negativi che allontanano la possibilità del club giallorosso di riscattarlo dal Psg per 15 milioni di euro al termine della stagione.