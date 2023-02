Europa League: il focus sulla Real Sociedad avversaria della Roma

Soddisfatti ma non troppo a Trigoria dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League, raggiunti dopo aver eliminato il Salisburgo, che vedrà i giallorossi sfidare gli spagnoli della Real Sociedad. Evitato l’Arsenal, pericolo numero uno, a Pellegrini e compagni è toccata la seconda squadra più pericolosa dopo i Gunners.

La Real Sociedad in Europa League

La Real Sociedad ha saltato i sedicesimi di finale perché ha chiuso al primo posto il proprio girone di Europa League. I baschi sono arrivati davanti al Manchester United, mandando i Red Devils ai play off (vinti) contro il Barcellona. Nelle 6 partite del girone, la Real Sociedad ha conquistato 15 punti, perdendo solo proprio contro il Manchester United ma qualificandosi al primo posto per la miglior differenza reti. Per gli spagnoli 10 gol fatti e solo due subiti.

La Real Sociedad la formazione

La Real Sociedad è terza nella Liga Spagnola, alle spalle solo delle big Barcellona e Real Madrid. I baschi sono una squadra mix fra giovani ed esperti, temibile guidata da Imanol Alguacil. Il tecnico basco ha guidato la formazione di San Sebastian alla vittoria della Coppa del Re nel 2021, ultimo trofeo della formazione dopo un digiuno lungo 34 anni. La formazione tipo è un 4-3-1-2, la Alguacil non è rigido nei suoi schemi e dal mazzo pesca anche un 4-2-3-1 e talvolta anche il 4-3-3. Stella della squadra è l’ex campione del mondo spagnolo ed ex Manchester City David Silva (37 anni). Il talentuoso trequartista però non oscura l’altro grande talento della formazione spagnola: Oyarzabal esterno offensivo ucraino classe 1997. Non prenderà parte alla sfida, causa rottura del crociato, l’ex Roma, Sadiq lanciato nel grande calcio proprio in giallorosso da Rudi Garcia. Capocannoniere della squadra il norvegese Sorloth con 13 gol.

San Sebastian

L’Estadio Municipal de Anoeta, o Real Arena, è la casa della Real Sociedad a San Sebastian, con una capienza di circa 40mila spettatori. La Roma avrà al seguito diversi tifosi pronti a raggiungere la città spagnola inventandosi e trovando le soluzioni più fantasiose: dagli scali a Bordeaux o a Lourdes, ai quelli a Bilbao. La cosa è certa è che l’appuntamento sarà in campo giovedì 16 marzo alle ore 21:00 in Spagna per la partita di ritorno, andata all'Olimpico il 9 marzo alle 18:45.