Roma-Real Sociedad: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 9 marzo alle ore 18:45 la Roma all'Olimpico sfiderà la Real Sociedad per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono arrivati a questo punto della competizione dopo la rimonta casalinga contro il Salisburgo eliminando gli austriaci nei sedicesimi di finale. Gli spagnoli hanno saltato il turno precedente perché qualificati agli ottavi di diritto dopo aver vinto il proprio girone di Europa League.

Roma-Real Sociedad, le ultime di formazione

Mourinho non potrà contare su Ibanez squalificato. Al posto del brasiliano chance dal 1’ per Diego Llorente, ex dell’incontro, e arrivato a Trigoria nel mercato invernale. Completeranno la difesa Smalling e Mancini, match winner contro la Juventus. In porta Rui Patricio. A centrocampo Cristante e Matic, con Karsdorp che può far tirare il fiato a Zalewski, mentre a sinistra c’è ancora Spinazzola. In attacco ritorna titolare Abraham supportato da Dybala e Pellegrini. Dalla panchina Belotti e Wijnaldum.

David Silva non al meglio della condizione fisica partirà dalla panchina. Sulla trequarti giocheranno Méndez, Merino ed il giapponese Kub. In avanti Oyarzabal.

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico, Méndez, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil

Roma-Real Sociedad

La partita fra Roma e Real Sociedad sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Attraverso l’abbonamento Dazn la sfida dell’Olimpico sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

La partita degli uomini di Mourinho sarà visibile agli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Sfida fruibile anche tramite SkyGo e Now.