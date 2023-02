Sorteggio Europa League: l’avversario della Roma agli ottavi

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. La Roma di Mourinho, al sorteggio da squadra di seconda fascia, è arrivata a questo punto della competizione dopo aver ribaltato nei sedicesimi di finale all’Olimpico il Salisburgo (2-0 gol di Belotti e Dybala).

Roma-Real Sociedad

La Roma agli ottavi di finale sfiderà gli spagnoli della Real Sociedad. Evitato la testa di serie e squadra più pericolosa: l'Arsenal. La partita di andata si giocherà giovedì 9 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo, il 16 marzo. Nel doppio confronto non saranno validi i gol in trasferta. In caso di risultato di parità l’incontro si deciderà ai supplementari ed eventuali rigori.

Gli ottavi di finale

Di seguito il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League

Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Siviglia-Fenerbahce

Juventus-Friburgo

Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Lisbona-Arsenal

Manchester United-Real Betis

Roma-Real Sociedad

Shaktar Donetsk-Feyenoord