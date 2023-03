Roma-Real Sociedad 2-0: El Shaarawy e Kumbulla firmano la vittoria nell'andata degli ottavi di Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince per due a zero l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi giocano una gran partita attenta e organizzata. Letale in avanti la squadra di Mourinho capitalizza al massimo le occasioni create sfruttando un'ottima ripartenza e la specialità della casa ovvero i calci piazzati. La Roma difende bassa senza concedere spazio e conclusioni ai fantasisti spagnoli che restano bloccati nel traffico del centrocampo giallorosso ben diretto da Matic e Cristante che giganteggiano in mezzo al campo. La carta vincente però si rivela El Shaarawy che parte a sorpresa titolare e sblocca la partita. Nota di merito anche per Kumbulla che entra per l'infortunato Llorente e blinda il successo romanista. Fra una settimana il ritorno in Spagna.

Roma-Real Sociedad, la cronaca

Al 13esimo la Roma passa in vantaggio: Dybala serve Abraham che disorienta un avversario e mette in mezzo per El Shaarawy che in acrobazia sul secondo palo spinge il pallone in rete. Al 22esimo azione insistita della Real Sociedad che sfonda a destra con Kubo che scappa a Pellegrini e calcia colpendo il palo. Al 31esimo Roma vicina al raddoppio: Dybala rientra sul mancino e calcia verso la porta, sul pallone si avventa Pellegrini che non riesce a deviare verso la porta con la sfera che termina alta sulla traversa dopo il tocco del capitano. Al 56esimo tiro dalla distanza di Rico che si distende alla sua destra e devia in corner. Al 67esimo lancio lungo di Mancini per Belotti che vince il duello col difensore ma da posizione angolata col destro non trova la porta. All’83esimo gran palla di Mendez per Merino ma il centrocampista spagnolo da ottima posizione non trova incredibilmente la porta. All’87esimo la Roma raddoppia: corner di Dybala e colpo di testa vincente di Kumbulla.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Llorente 6 (dal 46’ Kumbulla 7); Karsdorp 6,5, Cristante 7, Matic 7, El Shaarawy 7 (dal 60’ Spinazzola 6); Dybala 7 (dall'88' Bove s.v.), Pellegrini 6 (dal 60’ Wijnaldum 6); Abraham 6,5 (dal 61’ Belotti 6,5). All.: Mourinho 7

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro 5,5; Gorosabel 5 (dall’83’ Sola s.v.), Zubeldia 5, Le Normand 6, Rico 5,5; Merino, Zubimendi 5,5, Illaramendi 5 (dal 75’ Cho 6); David Silva 5,5 (dall’83’ Turrientes s.v.); Kubo 5,5 (dal 75’ Mendez 6), Sorloth 5 (dal 67’ Oyarzabal 6). All.: Alguacil 5

Marcatori: 13’ El Shaarawy (R), 87’ Kumbulla (R)

Ammoniti: Matic (R); Illaramendi (E), Zubeldia (E), Gorosabel (E), Zubimendi (E), Oyazarbal (E)

Arbitro: Schärer (SUI)

I top e flop giallorossi

El Shaarawy 7: Risponde sempre presente quando chiamato in causa. Bravissimo nel trovare il gol dell’1 a 0.

Kumbulla 7: Entra per l'infortunato Llorente e lo fa alla grane. Benissimo in difesa e poi il colpo di testa vincnente del raddoppio.

Matic 7: Giganteggia a centrocampo non sbaglia nulla.

Karsdorp 6,5: Totalmente dentro nei meccanismi giallorossi. Perfettamente recuperato, gran partita.