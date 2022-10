Roma-Real Betis 1-2: vittoria spagnola in rimonta, espulso Zaniolo nel recupero. Cronaca, commento e pagelle della partita di Europa League

La Roma perde all'Olimpico per due a uno contro il Real Betis. I giallorossi passano in vantaggio con Dybala ma si fanno rimontare dai gol di Rodriguez e Luiz Henrique. Gli spagnoli giocano un bel calcio, la Roma va a fiammate ma nel secondo tempo le occasioni sono di targa giallorossa. Nel finale però una dormita di Spinazzola regala i tre punti agli ospiti, mentre un nervoso e deludente, ancora Zaniolo si fa espellere rifilando un calcione ad un avversario. Si complica il primo posto nel girone, non la qualificazione per la Roma che resta ferma a 3 punti.

Roma-Real Betis, la cronaca

All’ottavo si fa vedere il Betis con un mancino di Canales dal limite dell’area che Rui Patricio para in due tempi. Al 13esimo gli spagnoli vicini al gol col palo colpito da Fekir. Al 34esimo la Roma passa in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Dybala e assegnato per un fallo di mano di Ruibal. Al 37esimo pallone sanguinoso perso da Zalewski che porta al tiro Luiz Henrique ma Rui Patricio è attento sul suo palo. Al 40esimo il Betis trova il gol del pareggio con un siluro da fuori area di Rodriguez che non lascia scampo a Rui Patricio. Al 45esimo Roma vicina al raddoppio con Zaniolo ma il piattone del 22, su cross di Zalewski, si stampa sulla traversa. Sul continuo dell’azione Dybala per poco non fa crollare l’Olimpico con un magico sinistro al volo ma Claudio Bravo vola e devia in angolo. Al 51esimo miracolo di Bravo su Cristante che da distanza ravvicinata, su azione da corner, va vicino al gol. All'82esimo ci prova Zaniolo ma il suo tiro è debole e facile preda di Bravo. All'88esimo passa in vantaggio il Betis con un colpo di testa di Luiz Henrique che vola sulla testa di un disattento Spinazzola. Nel recupero espulso Zaniolo per una spinta e un calcio rifilato ad un avversario.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik s.v. (dal 5’ Spinazzola 4,5), Cristante 6 (dall'80' Camara s.v.), Matic 5,5, Zalewski 6,5; Zaniolo 4, Dybala 7 (dall'80' El Shaarawy s.v.); Abraham 5 (dal 72’ Belotti 6). All.: Mourinho 5

Real Betis (4-2-3-1): Bravo 7; Ruibal 5, Pezzella 5,5, Luiz Felipe 5,5, Miranda 6 (dal 75’ Moreno 6); Rodriguez 7, Guardado 6 (dal 75’ Carvalho 6); Canales 6,5, Fekir 6,5 (dal 23’ Luiz Henrique 7), Joaquin 6 (dal 60’ Rodrigo 6,5); William Josè 5 (dal 75’ Iglesias 6). All.: Pellegrini 7

Marcatori: 34’ Dybala (R); 40’ Rodriguez (B); 88' Luiz Henrique (B)

Ammoniti: Luiz Felipe (B), Bravo (B), Guardado (B), Pezzella (B); Mancini (R)

Espulsi: Zaniolo (R)

Arbitro: Jug (SLO)

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Ancra una volta è la luce della Roma. Gol e giocate da campione.

Abraham 5: Primo tempo da fantasma. Il secondo leggermente meglio ma sempre insufficiente. Servito male ma lui fa troppo poco.

Spinazzola 4,5: Male l'esterno di Mourinho che entra a freddo per l'infortunato Celik. Mai propositivo e colpevole sul gol di Luiz Henrique.

Zaniolo 4: Altra prova negativa. Battaglia, persa, contro tutti ed espulsione finale da ciliegina sulla torta.