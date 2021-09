Spinazzola fissa il rientro. Ecco quando torna il terzino della Roma

Leonardo Spinazzola ha parlato all'evento Tutti a Scuola a Pizzo Calabro, e ha fissato la data del suo rientro dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale durante Euro 2020.

Quando torna Spinazzola

Spinazzola è ottimista sul suo recupero. "Sto bene, ho buttato le stampelle. Sto lavorando tanto" ha dichiarato il numero 37 giallorosso. Secondo l'esterno romanista, mancano due-tre mesi al suo recupero, quantificabili in 75 giorni. Spinazzola spinge per tornare in gruppo già nel mese di novembre, "non per giocare ma per respirare la squadra" come lui stesso ha dichiarato. Il debutto stagionale di Spinazzola potrebbe arrivare alla fine di dicembre o con più cautela a gennaio.

I numeri di Spinazzola

Leonardo Spinazzola alla Roma dalla stagione 2019/2020 con la maglia giallorossa ha totalizzato 71 presenze e 4 gol. Spesso frenato dagli infortuni, il calciatore romanista è un perno fondamentale della squadra capitolina con cui ha conquistato pure il posto da titolare nella Nazionale italiana diventado protagonista nell'ultimo Europeo vinto dall'Italia.

Fascia sinistra nei guai

Sui terzini della Roma sembra essere caduta una maledizione. Infatti dopo l'infortunio di Spinazzola, ci sono problemi anche per Vina. L'uruguaiano a causa di una botta rimediata in allenamento ha saltato il CSKA Sofia e lla trasferta di Verona ed è in dubbio anche per l'infrasettimanale contro l'Udinese. Visto il derby di domenica 26 settembre, Mourinho deciderà con attenzione e schiererà l'ex Palmeiras solo se recuperato al 100%. Al suo posto è pronto, alla terza partita consecutiva Calafiori.