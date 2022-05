Roma in Europa League se...: tutte le combinazioni

La Roma è padrona del proprio destino. Infatti già oggi contro il Torino i giallorossi potranno qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League, cosa che la Lazio ha già fatto pareggiando contro la Juventus nel turno precedente. Indipendentemente dalla finale di Conference League a Tirana, l'ultima giornata di Serie A per la squadra di Mourinho può rivelarsi decisiva.

Match point Torino

Dopo il pareggio contro il Venezia e le sconfitte di Atalanta e Fiorentina, la Roma ha conservato il sesto posto con un punto di vantaggio su nerazzurri e viola. Per questa ragione a Pellegrini e compagni per qualificarsi alla prossima Europa League dovranno vincere contro il Torino di Juric. Una vittoria contro i granata garantirebbe alla Roma il sesto posto come minimo, con Mourinho che potrebbe pure agganciare e superare Sarri al quinto posto in caso di sconfitta della Lazio col Verona. Contro il Torino la Roma ha quindi il primo match point per l'Europa League.

Le altre combinazioni

In caso di pareggio o sconfitta della Roma contro il Torino, il futuro europeo della Roma tramite piazzamento finale in Serie A, dipenderà da Fiorentina e Atalanta. In questo caso Mourinho si qualifica in Europa League se viola e bergamaschi non fanno più di 1 punto rispettivamente contro Juventus ed Empoli. Infatti in caso di arrivo a pari punti la Roma è in vantaggio sulle due avversarie (per scontri diretti contro l'Atalanta e per differenza reti contro la Fiorentina). Se invece una delle due dirette avversarie dovesse portare a casa i tre punti al contrario dei giallorossi, la Roma finirebbe settima e quindi di nuovo in Conference League.

Salvagente Conference League

In caso di sconfitta della Roma a Torino e vittorie di Fiorentina e Atalanta, la Roma scivolerebbe all'ottavo posto fuori da tutto per il campionato. La finale di Conference League però potrebbe ribaltare il risultato dei piazzamenti in Serie A. Infatti una vittoria della Roma a Tirana (partita visibile all'Olimpico) proietterebbe la squadra giallorossa automaticamente in Europa League senza passare dai risultati del campionato.