Roma: pugno duro con Zaniolo, niente sconti alla Juventus. Ecco la situazione

Continua la telenovela del mercato della Roma legata a Nicolò Zaniolo. L'attaccante italiano è stato ancora una volta protagonista nella giornata di ieri col suo arrivo e le polemiche a Trigoria e poi col vertice fra il suo agente e Tiago Pinto.

Arrivo con polemiche a Trigoria

Nicolò Zaniolo ha risposto presente alla convocazione di Mourinho per il raduno preseason a Trigoria. Il classe '99 è arrivato al quartier generale giallorosso accompagnato dal padre e non si è fermato con i tifosi lì presenti in attesa di un suo autografo o un selfie. Il calciatore ha infatti tirato dritto senza fermarsi. Questa mossa non è piaciuta ai tifosi della Roma che hanno criticato aspramente il comportamento del numero 22. Terminato l'allenamento però Zaniolo ha fatto marcia indietro e si è soffermato a firmare autografi. In quel momento i tifosi hanno chiesto a Zaniolo lumi sul suo futuro, pregandolo di non andare alla Juventus. La controrisposta del calciatore è stato un silenzio assordante.

L'incontro con Pinto

Nel pomeriggio è avvenuto l'ennesimo incontro fra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo. Il vertice ha confermato la linea della Roma: Zaniolo può andare via ma serve un'offerta cash fra i 50 e 60 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Quindi rimandate al mittente le idee della Juventus, che ha l'accordo con Zaniolo, che voleva mettere sul piatto uno fra Arthur, McKennie, Kean o Zakaria (ex oggetto del desiderio di Mou). Tiago Pinto ha aperto però ad un eventuale prestito con obbligo di riscatto sempre però alle cifre giallorosse. Inoltre la Roma ha confermato a Vigorelli che non c'è alcuna intenzione del club di intavolare una trattativa sul rinnovo del contratto (scadenza 2024) di Zaniolo. Di questo se ne parlerà a settembre a mercato chiuso in casa di permanenza a Trigoria.

Pugno duro della società quindi che detta le modalità della cessione del suo calciatore più discusso del momento.