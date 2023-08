Divieto di bandiere all'Olimpico: Distinti Sud in protesta

Manca sempre meno al debutto in campionato della Roma. I giallorossi domenica sfideranno la Salernitana in un clima molto particolare sia da parte tecnica con Mou che lamenta un grave ritardo sul mercaot che al tifo che protesta per il caro biglietti e per il divieto di portare bandiere all'Olimpico.

Niente bandiere

I tifosi della Roma rialzano la voce. I supporters dei Distinti Sud stanno protestando per il divieto di portare bandiere e altri oggetti che limiteranno la visibilità alle altre persone presenti allo Stadio (presente nel regolamento d’uso dello Stadio Olimpico sul sito dell’AS Roma) e per il non poter tifare in piedi durante il match. Un comunicato duro nel quale i tifosi rivendicano l’aver reso lo stadio “un paradiso per i romanisti e un inferno per gli avversari”. Per protesta il gruppo entrerà nel proprio settore al decimo minuto della partita e non attaccherà nessuno striscione.

La protesta sul caro biglietti

Quella contro il portare la bandiera allo stadio è la seconda protesta dei tifosi giallorossi di questa estate. Infatti il caloroso popolo giallorosso si è lamentato per l’aumento del caro-biglietti. Per assistere al debutto della Roma ad esempio in Curva Sud il prezzo era di 41 euro. “Prezzi popolari per settori popolari” chiedono i tifosi che nonostante ciò non lasceranno soli i giallorossi, con l’Olimpico al 34esimo sold-out consecutivo come annunciato sui social dal club giallorosso.

Ritardo sul mercato

Al malumore dei tifosi si aggiunge anche quello di Mou. Lo Special One ha lamentato pubblicamente il ritardo della società sul mercato e con la squadra che inizierà la stagione senza la nuova punta. Una lacuna pesante per la rosa giallorossa aggravata dalla consapevolezza che un attaccante serviva dall’ultima giornata della scorsa stagione con l’infortunio di Abraham che vedrà l’inglese tornare in campo nel 2024. Beffata su Scamacca, sono in salita anche le trattative per Marcos Leonardo e Zapata.