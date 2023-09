Roma problemi sulle fasce: dall'illusione Zalewski all'esclusione di Kristensen

Anche se si siamo soltanto all’inizio del campionato la Roma 2023/2024 ha mostrato tanti problemi, alcuni nuovi vedi una difesa che si è scoperta incredibilmente fragile (6 gol subiti in 3 partite) altri di vecchia data ovvero gli esterni sempre più deludenti. Cinque giocatori sulle fasce e nessuno che riesce a conquistare un posto da titolare fisso con prestazioni positive, anzi. A partire da Zalewski su cui c’erano grandi aspettative.

Problemi esterni

Gli esterni sono un grave e lungo problema nella Roma. Kristensen, Zalewski, Spinazzola, Celik e Karsdorp (l'ormai ex traditore, ndr). Mou in queste prime tre partite ha usato tutti e cinque (El Shaarawy promosso a seconda punta, ndr) gli esterni a sua disposizione ma il risultato è stato imbarazzante. Preoccupazione sui dati dei cross riusciti. Zalewski, Spinazzola e Celik i tre che hanno giocato contro i rossoneri hanno effettuato rispettivamente 6, 3 e 2 cross. Ben undici traversoni ma nessuno di questi è riuscito. Numeri disarmanti per gli esterni della Roma che dovrebbero essere l’arma in più della squadra che scende in campo col 3-5-2.

Illusione Zalewski

Zalewski è forte o è stata un’illusione? Questa è il quesito che in tanti si pongono sul polacco di Tivoli lanciato da Fonseca contro il Manchester United e che ha trovato la continuità con Mourinho. Il classe 2002 si è preso la scena nel primo anno di Mou ed è ancora sotto gli occhi di tutti il grande assist per Zaniolo nella sfida al Bodo/Glimt in Conference League. L’anno positivo però non ha avuto seguito. La stagione passata doveva essere quella della conferma ma è stata deludente per Zalewski e quella attuale è iniziata sulla falsa riga della precedente.

Kristensen bocciato?

Dopo due titolarità non eccelse, Kristensen contro il Milan è stato relegato in panchina con lo Special One che ha rispolverato Celik contro il Milan col turco che è stato travolto dalla coppia Leao-Hernandez. Il danese non ha di certo fatto faville contro Verona e Salernitana anzi ma sembrava destinato ad essere il titolare della corsia di destra. Sembrava perché almeno in Europa League non sarà così, visto che il giocatore è stato tagliato dalla lista Uefa. Il motivo dell’esclusione è da ritrovare nei paletti del Fair Play Finanziario nello specifico del transfer balance che si concentra sul rapporto fra nuovi acquisti e cessioni. Per far quadrare i conti la Roma ha dovuto tagliare l’ex Leeds e Azmoun. Vista l’esclusione dalla coppa europea, per Kristensen si aprono le porte della titolarità in campionato e i tifosi della Roma sperano di vedere quei progressi che da anni sulle corsie esterne della Roma non si vedono.