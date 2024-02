Crolla la Roma, il Monza Primavera rifila un durissimo poker casalingo ai giallorossi

Crollo inaspettato della Roma Primavera, che contro il Monza subisce una durissima punizione dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato. A cambiare il match l'espulsione ingenua di Keramitsis a fine primo tempo, che ha propiziato un secondo tempo ad alto livello dei lombardi, trascinati da Ferraris autore di una tripletta. La Roma resta così al quarto posto, in attesa dei posticipi del pomeriggio che potrebbero vederla scivolare sotto la Lazio.

Il primo tempo

Golic si rende protagonista nel primo quarto d'ora, prima andando vicino al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi salvando la difesa sull'azione personale di Ferraris. Sempre Ferraris al 36' si rende pericolosissimo, avventandosi su un cross e sorprendendo la difesa composta da Golic e Keramitsis. Nel finale ci pensa proprio il greco a complicare la partita della Roma, con due gialli in tre minuti che costringono la Roma a presentarsi in dieci per il secondo tempo.

Il secondo tempo

Ferraris si rende protagonista ad inizio ripresa, propiziando il tiro di Antunovic salvato miracolosamente da Marin che però non può nulla sulla ribattuta di Marras. Ferraris è protagonista al 57' anche nel secondo gol del Monza, con una discesa in area che viene fermata solo da un fallo del portiere della Roma Marin e viene premiata dall'arbitro con un rigore. Ferraris inizialmente non sfrutta, ma poi su ribattuta conferma in rete il rigore del 2-0. Una mazzata definitiva per la partita della Roma, che si lascia andare al 65' sempre su iniziativa di Ferraris, che mette in rete uno splendido tiro a giro. L'unico sussulto alla Roma lo da Pagano, che all'82' accorcia le distanze su rigore arrivato per un fallo di mano del Monza, ma il finale è ancora più amaro, con Ferraris che conclude la sua splendida tripletta saltando Marin e chiudendo il match su un clamoroso 1-4.