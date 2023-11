Roma Primavera-Juventus 1-2: doppio Vacca su rigore, giallorossi ribaltati

La Roma Primavera perde in casa per due a uno contro la Juventus. I ragazzi di Guidi dominano la partita per 77 minuti creando diverse occasioni e andando in vantaggio grazie ad una perla del solito Cherubini. Montero però dà la svolta dalla panchina facendo entrare Crapisto che in grande forma scombina le carte in tavola. L'attaccante bianconero fa impazzire la difesa giallorossa che va in tilt e concende due rigori alla Juve, con Vacca che si conferma un cecchino infallibile. La panchina bianconera decisiva, al contrario di quella giallorossa dove esce Ienco che causa un rigore e poi lascia la squadra in 10. Brutto colpo per la Roma che subisce pure il sorpasso bianconero in classifica.

Roma-Juventus, la cronaca

Al 7’ pericoloso per la difesa giallorossa con un tiro dalla distanza di Vacca deviato in corner da Marin. Al 16esimo risposta della Roma con Pisilli ben pescato da Oliveras, bravo Vinarcik ad opporsi. Al 21esimo la Roma passa con Cherubini: il capitano romanista riceve un assist di tacco da Mannini e calcia col destro dal limite dell’area fulminando il portiere juventino. Al 58esimo la Roma va vicina al 2-0 con una bella combinazione Cherubini-Pisilli, col centrocampista che centra la traversa. Al 61esimo occasione Juve con Vacca chiuso in uscita da Marin. Al 76esimo rigore per la Juve dopo parata di Marin per un tocco di mano di Ienco. Dagli undici metri non sbaglia Vacca. All’82esimo altro rigore per la Juve, con Crapisto atterrato da Golic. Dal dischetto sempre Vacca che non sbaglia. Nel finale espulso Ienco per doppio giallo e la Roma resta in 10.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Marin 6,5; D’Alessio 6, Keramitsis 6, Golic 5 (dall’85’ Bolzan s.v.), Oliveras 6 (dal 63’ Ienco 4); Vetkal 6, Mannini 6,5 (dal 78’ Graziani s.v.), Pisilli 6,5; Guerrero 5,5 (dal 46’ Marazzotti 6, dal 78’ Nardozi s.v.), Mlakar 6, Cherubini 7. All.: Guidi 5,5

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik 6; Martinez 5,5, Bassino 5,5, Puche 5; Savio 5,5 (dal 54’ Firman 6), Ripani 6, Ngana 6, Pagnucco 5,5 (dal 55’ Turco 6,5); Vacca 7,5, Scienza 5 (dal 54’ Grosso 6); Pugno 5 (dal 70’ Crapisto 7). All.: Montero 6,5

Marcatori: 21’ Cherubini (R); 77’, 82’ Vacca (J)

Ammoniti: Oliveras (R), Golic (R); Vacca (J), Bassino (J), Pugno (J), Ripani (J)

Espulsi: Ienco (R)

Arbitro: Nicolini

I top e flop giallorossi

Cherubini 7: Migliore in campo per distacco dei giallorossi. Bellissimo il gol del vantaggio.

Guerrero 5,5: Fuori dal gioco, viene sostituito all’intervallo.

Golic 5: Partita da leader difensivo fino all’82esimo quando cade nella finta di Crapisto.

Ienco 4: Ingresso in campo disastroso per il terzino. Prima causa il rigore dell’1-1 poi si fa espellere.