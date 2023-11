Roma Primavera-Hellas Verona 1-0: espulso Joao Costa e magia di Cherubini, vincono i giallorossi al Tre Fontane

La Roma Primavera vince per uno a zero al Tre Fontane contro l'Hellas Verona nella decima giornata del campionato Primavera 1. Partita dura e difficile per i ragazzi di Guidi che restano subito in 10 (dal minuto 20) per l'espulsione di un ingenuo Joao Costa. Nonostante l'inferiorità numerica i giallorossi non soffrono e cercano il vantaggio. Prima dell'intervallo un altro rosso stavolta per il Verona che riporta le squadre in parità. In 10 contro 10, Guidi pesca dalla panchina Graziani e Mannini che cambiano ritmo alla squadra fino al capolavoro balistico di capitan Cherubini che rompe il muro veronese. Successo importante che lancia la Roma a quota 20 punti, al quarto posto, a -2 dalla Lazio.

Roma-Hellas Verona, la cronaca

Prima occasione per i veneti con destro di Cisse che esce di poco largo. Al 20esimo la Roma resta in 10 per l’espulsione, per doppio giallo di Joao Costa. Al 24esimo destro al volo di Pagano che chiama alla grande parata Toniolo. Nel primo minuto di recupero del primo tempo viene espulso Riahi per doppio giallo e anche il Verona resta in 10. Su punizione ci prova Pagano, devia in angolo Toniolo. Al 57esimo Pisilli non contiene Cisse che col destro da fuori area sfiora il gol. Al 63esimo destro di prima intenzione di Cherubini, vola Toniolo. Al 68esimo ci riprova Cherubini che rientra sul destro e calcia trovando l’angolino. Gol strepitoso del capitano della Roma. Al 74esimo tentativo di Mannini ma Toniolo sventa con l’aiuto della traversa. Al 90esimo grande occasione per Mannini ma strepitoso Toniolo a dire di no. Al 94esimo super Marin che devia un colpo di testa in mischia degli attaccanti veronesi e salva la Roma dalla beffa.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Marin 7; D'Alessio 6, Keramitsis 6, Plaia 5,5, Ienco 6 (dal 60’ Oliveras); Pisilli 5,5 (dal 60’ Mannini), Vetkal 5, Pagano 6,5 (dal 60’ Graziani 6,5); Costa 4, Mlakar 5,5 (dall'83' Bolzan s.v.), Cherubini 7,5. All.: Guidi 7

Hellas Verona (4-3-3): Toniolo 7, Caneva 5 (dall'85' Minnocci s.v.), Calabrese 6,5, Corradi 6, Patanè 6 (dal 71’ Vermesan 6) , Riahi 4, Dalla Riva 5,5 (dal 78’ De Franceschi s.v.), Cisse 6,5, Rigo 5,5 (dall'85' Agbonifo s.v.), Braaf 6,5 (dal 71’ Pavanati 5,5), Diao 5,5. All.: Sammarco 5,5

Marcatori: 68’ Cherubini (R)

Ammoniti: Ienco (R), Cherubini (R), D'Alessio (R), Ienco (R); Calabrese (V), Pavanati (V), De Franceschi (V)

Espulsi: Costa (R); Riahi (V)

Arbitro: Mirabella

I top e flop giallorossi

Cherubini 7,5: Si carica la squadra in 10 sulle spalle e si inventa un gol capolavoro che vale i tre punti.

Mannini 6,5: Entra bene in partita e dà la scossa alla Roma. Sfiora il gol negato solo dalla traversa.

Vetkal 5: Falloso e nervoso. Perde diversi palloni che potevano costare tanto.

Costa 4: Ingenuo lascia dopo 20 minuti la squadra in 10 per doppio giallo