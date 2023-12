Roma Primavera-Cesena 1-0: Pisilli manda i giallorossi ai quarti di Coppa Italia

La Roma Primavera vince per uno a zero contro il Cesena e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi al Tre Fontane con fatica, ma con merito superano i bianconeri militanti nel campionato di Primavera 2. Una partita ostica per la Roma campione in carica, che non riesce a sfondare nel primo tempo e rischia di andare sotto ad inizio ripresa. Decisivi i cambi di Guidi che pesca dalla panchina Pisilli e Mannini che cambiano volto alla squadra e la proiettano al prossimo turno. Ai quarti della coppa nazionale, la Roma affronterà il Sassuolo.

Roma-Cesena, la cronaca

Al 24esimo grande occasione per la Roma con un destro di Pagano respinto dal palo. Nel recupero risponde il Cesena: tiro improvviso di Papa, bravo Marin a respingere. Ad inizio ripresa squillo ospite con Tosku, ancora attento Marin con i piedi a parare. Al 54esimo destro a giro di Cherubini tuffa e para Montalti. Al 67esimo colpo di testa di Pagano che però non trova la porta da ottima posizione. Al 79esimo la Roma sblocca la partita con Pisilli che riceve l’appoggio da dentro l’area di Mannini e col destro non sbaglia. Al 42esimo tiro cross di Mannini che si stampa sul palo. Al 93esimo mancino di Marazzotti che trova l’esterno della rete. Al 96esimo tiro di Pagano, grande parata di Montalti.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Marin 6,5; D’Alessio 6,5, Golic 6 (dal 46’ Keramitsis 6), Plaia 6, Ienco 5,5; Graziani 6 (dal 60’ Pisilli 7), Ivkovic 6 (dall’83’ Romano s.v.), Pagano 6,5; Costa 5,5 (dal 59’ Mannini 7), Mlakar 5,5 (dal 60’ Marazzotti 6), Cherubini 6,5. All.: Guidi 7

Cesena (4-3-3: ) Montalti 6,5; Abbondanza 5,5, Mattioli 6 (dal 64’ Pisani), Papa 6,5 (dal 78’ Ghinelli s.v.), Valentini 5,5; Zamagni 6, Ronchetti 6, Castorri 6,5 (dal 69’ Campedelli 5,5); Perini 6,5 (dal 77’, Tampieri s.v., Tosku 6,5 (dal 64’ Coveri 5,5) All.: Campedelli 6

Marcatori: 79’ Pisilli (R)

Ammoniti: Graziani (R), D’Alessio (R); Coveri (C)

Arbitro: Di Cicco

I top e flop giallorossi

Pisilli 7: Entra e decide l’incontro con un destro angolato.

Mannini 7: L’altra carta vincente giocata da Guidi. Spacca il match con l’assist per il compagno e poi prende il palo con un destro incredibile.

Cherubini 6,5: Solita partita di sostanza del capitano romanista. Strepitosa sua serpentina nel finale.

Mlakar 5,5: Si vede poco, sia per demerito suoi che dei compagni che lo servono male.