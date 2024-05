Roma Primavera - Bologna 4-1, le parole di mister Guidi "Abbiamo provato la nostra mentalità"

Poker e campionato finito al meglio per la Roma Primavera, per la gioia del suo tecnico Federico Guidi che ha commentato il match per il sito ufficiale della Roma nella consueta intervista post-match.

Dopo il gol subìto, c'è stata una grande reazione: anche questo è sintomo di grande mentalità.

"Sì, è quello che avevo chiesto alla squadra, perché era una partita che ci testava sulla mentalità che ogni ragazzo aveva acquisito: non c'erano obblighi di classifica, però era la partita che ci avrebbe preparato alla semifinale. Quindi, sono contento di come hanno risposto tutti i ragazzi, perché hanno fatto un'ottima prestazione.

Abbiamo subìto un gol su un errore ingenuo, su un passaggio intercettato, però sono felice di come la squadra ha giocato, di come si è approcciata e di come ha finito la partita, perché siamo andati a fare il 4-1 praticamente negli ultimi istanti del match. Sono contento di tutti.

E poi sono anche contento che ha avuto spazio anche un ragazzo giovanissimo come Scacchi, che per me ha delle grandissime potenzialità, come ce ne sono tanti nei 2006 e nel 2007 della Roma. Per quello che aveva fatto vedere durante gli allenamenti con noi, l'ho voluto premiare e penso che sia riuscito a mettersi in mostra, perché ha giocato come se fosse un Primavera, sintomo che il lavoro che ha svolto durante la stagione e negli anni precedenti è stato fatto bene. E questa è la forza del settore giovanile della Roma".

Qual è la migliore soddisfazione della stagione?

"La soddisfazione più grande è per quanto sono migliorati i ragazzi: penso che la crescita che hanno avuto sia evidente. Lo hanno dimostrato da febbraio a oggi, perché la striscia positiva ancora aperta è merito loro, per quello che hanno fatto sul campo: non hanno mai speculato sull'avversario, non hanno mai speculato in nessuna situazione, ma i risultati che stanno avendo sono figli sempre delle loro prestazioni.

Quindi, la loro crescita è la cosa che rende più orgogliosi me, il mio staff e la Società. Sono questi miglioramenti che poi li porteranno - ci auguriamo - a fare una carriera importante. I numeri testimoniano quello che sto dicendo: siamo la seconda miglior difesa, nell'ultimo periodo stiamo concedendo veramente pochissimo.

Tutte queste cose ci fanno capire che la direzione è quella giusta. E ancora non è finita, perché dobbiamo alzarci sui pedali e prepararci benissimo per la semifinale. Speriamo di andare ancora più avanti".

In questi giorni che mancano, come si prepara una semifinale Scudetto: con la testa, mantenendo la condizione atletica della squadra, che è brillante? Qual è l'aspetto più importante?

"Tutti quelli che hai menzionato. Penso che ci debbano essere mentalità e grande attenzione, grande concentrazione in ogni esercitazione, come questi ragazzi ormai mi hanno abituato a vedere, perché lo fanno ormai da luglio. Quindi, si prepara con quella voglia con la quale ognuno di loro è migliorato.

E poi con la serenità e la voglia di divertirsi, perché noi crediamo fortemente in un calcio dove ogni ragazzo si deve sentire protagonista, e un ragazzo si sente protagonista se si diverte: questo aspetto non deve mancare mai e su questo batteremo anche in questi nove giorni che ci mancano da una partita estremamente importante come la semifinale Scudetto".