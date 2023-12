Roma Primavera-Atalanta 3-2: Louakima e Cherubini show, al Tre Fontane è rimonta giallorossa

La Roma Primavera batte col brivido finale per tre a due l'Atalanta. Partita bellissima al Tre Fontane con la Dea subito in vantaggio e poi travolga dalla furia romanista. Dopo lo svantaggio iniziale i ragazzi di Guidi ribaltano il risultato con un super Louakima che serve fra il primo e il secondo tempo tre assist ai suoi compagni che non sbagliano. Una prova di forza della Roma che nel finale dopo aver sprecato più volte il poker rischia la beffa. Tre punti pesantissimi per i giallorossi che salgono a quota 24 punti a -3 dal primo posto e a -1 dalla Lazio.

Roma-Atalanta la cronaca

Al 3’ tentativo di Cherubini in rovesciata, para Pardel. Al 6’ Manzoni da fuori area chiama all’intervento Marin. Al 16esimo Manzoni beffa Keramitisis su un lancio del portiere e con un pallonetto beffa Marin in uscita. Al 20esimo Vlahovic pericoloso, bravo Marin a respingere. Al 21esimo il pareggio della Roma in contropiede con Louakima che serve Joao Costa che da due passi non sbaglia. Al 27esimo altra sgroppata di Louakima che crossa in mezzo e trova Mlakar, ma il destro dell’attaccante è respinto da Pardel. Al 31esimo ancora Mlakar pericoloso e ancora attento Pardel. Al 32esimo in centravanti giallorosso trova il colpo di testa vincente sempre su assist di Louakima. Al 34esimo errore di Pardel, azione solitaria di Costa che si spegne sul palo. Al 38esimo Atalanta vicina al pari, con Vlahovic che calcia trovando Marin in uscita che si oppone con l’aiuto del palo. Al 69esimo tentativo dalla distanza di Vlahovic, pallone fuori di poco. Al 72esimo altro cross di Louakima per la spaccata al volo di Cherubini che trova l’angolino. All’85esimo strepitosa parata di Pardel su Ienco con i piedi. Al 94esimo Vlahovic punta Golic e col mancino batte Marin.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Marin 6,5; Louakima 8 (dal 73’ Golic 5,5), Keramitsis 5, Plaia 5,5, Oliveras 5,5 (dall’81’ Ienco s.v.); Graziani 6 (dal 64’ Ivkovic 6), Vetkal 6, Mannini 6,5; Costa 7,5 (dall’81’ Marazzotti s.v.), Mlakar 7, Cherubini 7,5. All.: Guidi 7

Atalanta (3-5-2): Pardel 7; Guerini 5 (dall’87’ Flogbe s.v.), Comi 5, Tornaghi 5; Capac 4 (dal 46’ Valvassori 5,5), Manzoni 7, Colombo 5,5 (dal 79’ Gariani s.v.), Mendicino 6, Regonesi 6; Vlahovic 7, Castiello 5,5 (dal 79’ Bonanomi). All.: Bosi 6,5

Marcatori: 21’ Costa (R), 32’ Mlakar (R), 72’ Cherubini (R); 16’ Manzoni (A), 94' Vlahovic (A)

Ammoniti: Costa (R), Cherubini (R), Keramitsis (R)

Arbitro: Gasperotti

I top e flop giallorossi

Louakima 8: Prestazione totale del terzino di Guidi. Tre assist, un gol sfiorato. Corsa e qualità, straordinario.

Cherubini 7,5: Altra solita prova grandiosa del capitano. Con un suo grandissimo gol in volo risulta decisivo.

Costa 7,5: Suo il gol che riprende subito l'Atalanta, suo il tacco che avvia il terzo gol.

Keramitsis 5: Disattento il greco. Beffato da Manzoni in avvio nervoso per il resto dell'incontro.