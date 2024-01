Rui Patricio altro pasticcio, Svilar pronto al sorpasso

Contro l'Hellas Verona è arrivata la prima vittoria targata Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Il neo-allenatore ha finito la partita con brivido visto un altro errore di Rui Patricio che ha fatto tornare gli avversari in partita. Dopo l'ennesimo pasticcio, adesso come non mai il portiere portoghese rischia la panchina e l'addio a giugno sembra ormai certo.

La papera

Manca un quarto d'ora circa alla fine della partita e la Roma controlla il match per due a zero. L'Hellas Verona ha da poco sbagliato un calcio di rigore e i giallorossi sono in gestione. Tutto questo fino a quando Folorunsho tenta un tiro dalla distanza con Rui Patricio che si fa sorprendere dalla traiettoria e il centrocampista romano, laziale dichiarato, accorcia le distanze. Un tiro forte da ma da molto lontano, con Rui Patricio che non riesce a spingere sulle gambe e si fa bucare dal tiro della distanza.

Svilar pronto al sorpasso

L'ennesimo errore di Rui Patricio fa mettere la freccia a Svilar con l'ex Benfica infatti sembra destinato al sorpasso sul collega portoghese. In questa stagione Svilar è stato utilizzato da Mou in tutte le partite di Europa League, in Coppa Italia con la Cremonese e a sorpresa a San Siro contro il Milan. Una scelta importante dello Special One, l'ultima prima dell'esonero. De Rossi ha scelto Rui Patricio per il suo debutto, ma già a Salerno potrebbe affidare la porta a Svilar nel segno del rinnovamento dopo l'addio del vate di Setubal con il tifo giallorosso che invoca il cambio fra i pali da tempo.

Rui Patricio addio annunciato

Per Rui Patricio (classe 1988) l'addio alla Roma sembra ormai certo dopo l'esonero di Mou e le dimissioni di Tiago Pinto. Difficile in queste ultime battute di mercato, più probabilmente a giugno quando il contratto del portoghese arriverà a scadenza. Più ombre che luci nella sua esperienza alla Roma, quando arrivò per espressa richiesta di Mourinho. Per il cambio fra i pali, aspettando l'exploit di Svilar i Friedkin monitorano con attenzione Falcone del Lecce. Il portiere romano e romanista ha un prezzo accessibile e verrebbe di corsa alla Roma. La piazza gradisce l'estremo difensore autore di ottime stagioni in Puglia e spesso e volentieri protagonista di episodi controversi nelle partite contro la Lazio.