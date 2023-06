L'amarezza dei romanisti, gli sfottò dei laziali: le reazioni sui social dopo la sconfitta della Roma

La delusione del popolo romanista per la sconfitta contro il Siviglia è ancora forte e difficile da digerire. Se la parte giallorossa di Roma si lecca le ferite, dall’altra quella laziale se la gode con gli sfottò che fanno parte del gioco.

Le reazioni dei romanisti

I romanisti fanno scudo e si compattano attorno al mister e alla squadra trovando il responsabile della sconfitta nell’arbitro Taylor: “Imbarazzante”, “Vergognoso”, “Finale pilotata”, “Questo (il fallo di mano di Fernando, ndr) me lo sognerò per anni”. Tutti sul carro di Mou: “Con Mou fino alla morte”, “Ripartiamo insieme mister”, “Ci vuole l’intervento della società, Mourinho ha ragione”. “Grazie Roma, grazie ragazzi” i messaggi di altri tifosi.

I messaggi degli antiromanisti

Gli sfottò degli antiromanisti hanno due bersagli principali: Mourinho e il papà di Marta. “Era meglio andare da Marta”, “A che ora si laurea Marta?” sono fra i più citati sui social sul padre che ha scelto di andare a Budapest a seguire la Roma invece di andare alla laurea della figlia. Intanti ricordano la stagione di Mou: “Persi entrambi i derby, 9 punti contro le prime sette del campionato, celebrato la sconfitta di Napoli, uscire ai quarti di Coppa Italia con la Cremonese, perdere la finale di Europa League. Lo Special One”, i laziali rimarcano anche uno dei protagonisti di Budapest, Ibanez. “Ibanez amore mio”, “Roger MVP della stagione” i messaggi riguardanti il brasiliano che ha sbagliato uno dei rigori della finale. Altri biancocelesti hanno cambiato la loro immagine profilo mettendo la foto di un ex giocatore della Lazio: Sebastiano…Siviglia con allegato "Questa coppa è ancora nostra". Ancora riprendono un meme di Di Canio: “Sette giocatori del Siviglia fanno i barbieri”, “Altra coppa in faccia”, "La ribaltate all'Olimpico".

I vip

Protagonisti dei social anche i tifosi VIP. Fra questi l’attuale centrocampista della Lazio Luis Alberto che con la famiglia ha festeggiato la vittoria del Siviglia squadra della sua città natale e per il quale ha sempre tifato. Sebastiano Siviglia, ex laziale, al termine dei rigori ha postato le sue foto di quando giocava a mò di sfotto. Damiano dei Maneskin, tifosissimo della Roma e presente a Budapest per la finale con una nuova capigliatura, ha battibeccato sui social con i tifosi spagnoli parlando di arbitro comprato dal Siviglia e postando tocco di mano di Fernando.