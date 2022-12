Infortuni per Pellegrini e Smalling: le condizioni

La Roma ha vinto per uno a zero l'amichevole contro il Casa Pia grazie alla rete di El Shaarawy. La sfida però ha visto Pellegrini e Smalling uscire malconci con dei problemi fisici.

La partita

La Roma ha blindato la difesa dopo la sconfortante sconfitta per tre a zero contro il Cadice, squadra penultima della Liga. Contro la formazione locale portoghese, non è stata una bella Roma che ha fatto valere la miglior tecnica della sua rosa. Le imbucate in profondità sono state le chiave del successo della squadra di Mou che ha lasciato per oltre un'ora in panchina un deludente Abraham. Le brutte notizie però riguardano due giocatori cardini della Roma: capitan Pellegrini e Smalling.

Le condizioni di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo. Il capitano giallorosso è infatti uscito dal terreno di gioco al minuto trentadue. Il 7 romanista dopo uno scontro di gioco ha accusato un forte dolore alla tibia. Nonostante abbia provato a rimanere in campo ha dovuto alzare bandiera bianca, andando direttamente negli spogliatoi sconsolando facendo crescere l'ansia in Mou e nei tifosi giallorossi. La forte contusione costringerà il centrocampista a saltare l'amichevole di giovedì, con Moourinho che spera di riaverlo a disposizione per la prima del 2023 contro il Bologna. Nelle prossime ore previsti ulteriori accertamenti.

Le condizioni di Smalling

Chris Smalling mette in apprensione tutto l'ambiente romanista e non solo per il rinnovo del contratto che non arriva con l'Inter alla finestra. L'inglese poco prima della fine della partita infatti ha messo male il piede sinistro in campo, giocando il finale di match zoppicando vistosamente. Per lui si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra e come per Pellegrini non sarà in campo nell'amichevole di giovedè contro il Waalwijk. Mou spera di recuperarlo per la sfida all'Olimpico del 4 gennaio.