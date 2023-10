Pellegrini si ferma ancora. Altro infortunio per il capitano della Roma

Non c’è pace per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si è infortunato durante Roma-Servette e salterà la trasferta di Cagliari di domenica 8 ottobre.

La partita di Pellegrini

È durata appena 12 minuti la partita di Europa League di Pellegrini. Il capitano romanista era entrato ad inizio ripresa al 46esimo al posto di Aouar. Entrato in campo il 7 giallorosso ha prima servito l’assist a Belotti per il 2-0 e poi col destro al volo ha siglato il 3-0 della Roma, suo secondo gol consecutivo dopo quello col Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Poi un contrasto in mezzo al campo e subito il cambio.

L’infortunio

Il problema di Pellegrini è avvenuto in seguito ad un contrasto in mezzo al campo. Andato giù il centrocampista ha avvertito subito il problema chiedendo il cambio, preoccupato come i suoi compagni, e infuriato per l’ennesimo infortunio. Per Pellegrini si tratta ancora di un problema flessore, fastidio con cui il giocatore convive dalla scorsa stagione.

“Purtroppo è un giocatore con enorme potenziale ma ha questa storia clinica e spesso ha problemi" aveva detto Mourinho subito dopo la partita. Si tratta del secondo infortunio stagionale per il giocatore che ha saltato Sheriff, Empoli e Torino (contro i granata in panchina).

Quando rientra Pellegrini?

Pellegrini salta sicuramente la trasferta di Cagliari contro l’ex Ranieri e gli impegni con la Nazionale di Spalletti. Il rientro del calciatore è previsto per dopo la sosta quando la Roma in casa, domenica 22 ottobre all’Olimpico ospiterà il Monza di Palladino.