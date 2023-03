Pellegrini gol e condizione cercasi: la stagione mediocre del capitano della Roma

Alla Roma in questa stagione sta mancando il salto di qualità. Quello scatto, quella maturità necessaria per vincere certe partite e cambiare il proprio futuro, ultimo esempio la Cremonese. Un problema di squadra che rispecchia anche le prestazioni dei singoli, fra cui Lorenzo Pellegrini. Il capitano romanista autore di una stagione non brillante.

Pellegrini e i problemi fisici

“Se avessimo 3 Pellegrini giocherebbero tutti e 3” dichiarò Mourinho nella scorsa stagione. Il problema però dello Special One adesso è di averne almeno uno a disposizione. Il 7 giallorossi infatti è stato vittima di diversi problemi fisici in questa annata. Problemi al flessore ma soprattutto al ginocchio per Pellegrini. Cinque partite saltate e altre in cui è stato costretto al cambio perchè sceso in campo in condizioni precarie. Problemi fisici costanti che ne hanno condizionato in maniera evidente le prestazioni.

Numeri in calo

Il bilancio fra il Pellegrini 2021/2022 e quello 2022/2023 è impietoso. Nell’annata della vittoria della Conference League il capitano romanista in tutto l’anno mise a segno 14 gol (9 in campionato) e 8 assist, nella stagione corrente numero di assist identico ma i gol sono solo 5 di cui 2 in campionato, entrambi su calcio di rigore. Pellegrini non segna su azione da Roma-Helsinki del 15 settembre (Europa League). Oltre ai gol dei suoi attaccanti alla Roma, manca l’apporto del suo capitano in zona gol. Una sterilità improvvisa che si è aggravata in questo 2023 nero per Pellegrini in cui è stato protagonista solo col gol contro il Bologna e un assist contro il Milan.

Il contratto e i fischi

Pellegrini ha un contratto (4 milioni netti di ingaggio più bonus facili) in scadenza con la Roma fino al 2026 e non è in vendita. La Roma e i tifosi (non sono mancati i fischi), però si aspettano di più dal proprio capitano: più personalità e leadership da Pellegrini messo al centro del progetto dal club e da Mou "Sembra Gagliardini", "Alfiere della mediocrità" sono solo alcuni dei messaggi social dei tifosi.

La Roma affida a Pellegrini il compito di trascinare la squadra in un periodo delicato e chiave della stagione fra Juventus e derby e doppia sfida con la Real Sociedad in Europa League. Servono punti, gol, ma soprattutto buone prestazioni del capitano per dare un senso, positivo, a questa stagione.