Pellegrini ko: punti di sutura e Tac per il capitano della Roma

Nella notte perfetta della Roma che ha battuto per due a zero la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, c’è apprensione per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito dal campo in anticipo dopo un brutto scontro di gioco.

L’infortunio

Poco prima dell’ora di gioco la Real Sociedad batte un calcio d’angolo allontanato da Pellegrini. Nel colpire il pallone il capitano della Roma entra in contrasto, testa contro testa con Zubeldia. Il 7 giallorosso ha la peggio, resta a terra ferito e perde molto sangue con Mourinho che è costretto a cambiarlo facendo entrare al suo posto Wijnaldum.

Le cure

Pellegrini, uscito da campo sulle sue gambe, ha ricevuto diversi punti di sutura e dopo la partita è stato trasportato a Villa Stuart per una Tac. Gli accertamenti hanno dato esito negativo escludendo lesioni o fratture.

Quando torna Pellegrini?

Il brutto colpo subito da Pellegrini mette il capitano romanista in dubbio per la partita di campionato, domenica 12 marzo, della Roma contro il Sassuolo. Contro i neroverdi infatti Pellegrini va verso il forfait con Wijnaldum ed El Shaarawy pronti a prendere il suo posto. Un riposo a scopo precauzionale per avere il numero sette a completo regime in vista del ritorno di Europa League a San Sebastian giovedì 16 marzo.