Anche Pellegrini k.o. Quando torna il capitano della Roma?

Piove sul bagnato in casa Roma. Oltre al danno della sconfitta arrivata nel derby causa grave errore di Ibanez, Mourinho nella stracittadina ha perso anche Lorenzo Pellegrini per infortunio. Tegola pesante per il rush finale di questa prima parte di stagione per la Roma.

L'infortunio di Pellegrini

Al 54esimo del derby Lorenzo Pellegrini alza bandiera bianca. Il capitano della Roma dopo aver battuto un calcio d'angolo infatti viene sostituito da Volpato, non per scelta tecnica ma per infortunio. Il sette della Roma infatti ha accusato nuovamente un problema al flessore della coscia, un guaio che lo afflige già dalla scorsa stagione. Un dolore insopportabile per Pellegrini che ha dovuto abbandonare la partita in un momento delicato della gara.

Quando torna Pellegrini?

L'infortunio di Pellegrini ha buttato giù di morale l'ambiente di Trigoria. Il capitano giallorosso difficilmente si rivedrà in campo in questo 2022 vista che questa sarà l'ultima settimana di campionato prima della sosta. Pellegrini sicuramente sarà assente mercoledì nella trasferta contro il Sassuolo e anche l'ultima casalinga contro il Torino in programma domenica. Gli esami strumentali hanno mostrato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra. Per Pellegrini il rientro è previsto per il 2023.

Il derby fotografia della stagione

I cinquanta minuti abbondanti di derby per Pellegrini non sono stati da incorniciare. Il capitano della Roma ha alternato belle giocate e colpi pericolosi come il corner battuto prima di uscire, ad errori grossolani dovuti anche alla voglia di strafare come il mancino da fuori area a fine primo tempo. Una prestazione però non all'altezza che ha fatto indispettire pure qualche tifoso romanista che da un capitano nel derby si aspettano di più. La partita contro la Lazio è stata la fotografia della stagione di Pellegrini fatta di alti e bassi: dal rigore fallito contro l'Empoli a quelli realizzati contro il Ludogorets. Un passo indietro rispetto all'esaltante scorsa stagione. In questo campionato il capitano giallorosso ha messo a segno una sola rete contro la Sampdoria, mentre sono tre i gol in Europa League.