Sosta horror per la Roma: guai anche per Pellegrini

Non c'è pace per la Roma. Dopo i problemi accorsi a Vina con l'Uruguay e quelli a Gianluca Mancini con l'Italia, adesso è il turno di Lorenzo Pellegrini.

L'infortunio di Pellegrini

Il capitano della Roma ha lasciato il ritiro di Coverciano a scopo precauzionale. Il calciatore ha accusato il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro, lo stesso che gli ha fatto saltare l'Europeo e che ha permesso a Castrovilli di partecipare alla fortunata spedizione azzurra. Il problema di Pellegrini non sembra però essere così grave da mettere in dubbio la sua presenza alla ripresa del campionato contro il Sassuolo.

Sosta horror per la Roma

Questa sosta per le nazionali, ancora non terminata, è stata vissuta come un incubo da tutto l'ambiente giallorosso. Sono tanti i calciatori della Roma che ha accusato dei problemi in tutto il mondo e di vario genere. Il primo in ordine di tempo ha riguardato il terzino Vina, uscito zoppicando nellla partita fra Uruguay e Perù. Il calciatore però è rimasto alla corte di Tabarez, col ct che sembra intenzionato a schierarlo anche contro l'Ecuador. La Roma storce il naso, sperava di riavere il giocatore prima a Trigoria, invece arriverà soltato il giorno della vigilia contro il Sassuolo, e difficilmente sarà impiegato da Mou. A serio rischio per la partita contro i neroverdi è Gianluca Mancini. Il numero 23 giallorosso ha lasciato il ritiro dell'Italia per un'infiammazione al piede, al suo posto lo Special One spera di recuperare al 100% l'inglese Smalling. Ai due difensori romanisti si aggiunge Diawara. Il centrocampista africano è ancora in Guinea, dopo che è avvenuto un colpo di stato che ha messo a soqquadro Conacry. Diawara si trova ancora in un albergo con tutta la sua nazionale nell'attesa di lasciare il paese con aereo.