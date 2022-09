Che Joya, grazie Juve La Juventus ha scaricato Paulo Dybala e l'argentino è atterrato a Roma alla Roma dove sta regalando gol e giocate da autentico fuoriclasse. Per i tifosi è una Joya infinita

Paulo Dybala alla Roma è pura poesia. Con l'argentino la Roma ha in rosa un fuoriclasse che mancava dai tempi del Capitano, Francesco Totti. Un colpo da 90 per una Roma che spesso e volentieri si aggrappa alle giocate dell'argentino come fatto ad Empoli ma che si tiene all'argentino per sognare come solo i campioni permettono di fare.

L'ultima partita di campionato è valsa alla Roma il ritorno alla vittoria dopo le cadute contro l'Udinese (4-0) e contro il Ludogorets (2-1) in Europa League. Ad Empoli Dybala ha trascinato la squadra da campione qual è: nel primo tempo ha seminato il panico nella difesa avversaria con giocate deliziose, assist a profusione e con un gol spettacolare, nella ripresa ha disegnato un arcobaleno su cui si è avventato Abraham per il gol della vittoria. Giocate di alta classe tanto da far dire "Wow" a Zanetti, tecnico dell'Empoli che non ha potuto che rimanere estasiato dalle giocate del romanista. Ennesima prova superlativa dell'argentino.

Dybala in questa prima parte di stagione è una conferma. Ha allontanato gli scettici, si c'era qualcuno che metteva in dubbio l'argentino ("giocatore finito") e ha spazzato via i falsi miti sulle sue condizioni fisiche ("è sempre rotto"). Dybala nell'ultima stagione alla Juve è stato il miglior marcatore e miglior assist-man della squadra e ha giocato 39 partite (di cui 29 in campionato). A chi nutriva dubbi su di lui, alla Juve che lo ha scaricato Dybala ha risposto con 7 partite giocate su 7, tutte da titolare, segnando 3 gol (uno più bello dell'altro e capocannoniere della squadra) e due assist. Non solo, Dybala alla Roma sta dando tutto, corre, difende inventa, si carica la squadra sulle spalle. Allo Stadium contro la Juve (che i romanisti ringraziano ancora)) lui ha fatto rialzare la testa alla Roma con un assist in sforbiciata per il gol di Abraham, col Monza ed Empoli ha regalato gol da cineteca, nelle sconfitte è sempre stato il migliore in campo e l'unico a salvarsi.

La Roma con Dybala ha ritrovato la gioia. L'argentino si è innalzato sia leader tecnico della squadra, e qui c'erano pochi dubbi, ma anche a leader carismatico del gruppo. Esemplare come dopo il gol oltre a Zaniolo, Dybala sia andato ad abbracciare Vina giocatore ormai palesemente fuori dai progetti di Mou e con la valigia in mano. L'argentino con la sua qualità poi sta cercando, e riesce a tratti, a smussare quel gioco spigoloso della Roma ricco di lanci dalle retrovie. Lui mette palla a terra e inventa dando del tu al pallone.

Dybala alla Roma è un capolavoro tecnico, tattico, mediatico (la festa all'Eur è ancora negli occhi di tutti) e di mercato. Grande merito va dato alla proprietà giallorossa al gm Tiago Pinto che hanno regalato ai tifosi giallorossi un vero e proprio fuoriclasse.

Dybala uno degli ultimi 10 in circolazione è nella Roma dopo tanto tempo si gode un vero e proprio campione e che ringrazia vivamente la Juventus per questa Joya.