Siviglia-Roma le pagelle: Dybala Joya vera, Mancini sfortunato, Matic guerriero La Roma perde la finale di Europa League. Dybala porta in vantaggio i giallorossi ma l'autogol di Mancini rimette la partita in parità. Ai rigori decisivi gli errori di Ibanez e Mancini

Mancini autore dell'autogol dell'1-1 (foto AP Photo/Darko Vojinovic)

La Roma ha perso la finale di Europa League ai calci di rigore. Contro il Siviglia la Roma va in vantaggio nel primo tempo con Dybala ma si fa male da sola subendo il pareggio con un autogol di Mancini. Ai rigori decisivi gli errori di Mancini il peggiore in campo e Ibanez. Divese voti negativi fra gli uomini di Mourinho.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Mai impegnato in 120 minuti più recupero. Ai rigori ne para pure uno ma Taylor lo fa ripetere.

Mancini 5: Superbo in occasione dell'assist per il gol di Dybala. Sfortunato nell'autogol ma è una pecca pesante sulla sua partita. Poi sbaglia pure il suo rigore.

Smalling 7: Conclude la sua stagione europea con un’altra prestazione sontuosa e rocciosa. Leader.

Ibanez 6: Sempre presente. Fa a sportellate con tutti e ne esce spesso e volentieri vincitore. Poi sbaglia il suo rigore.

Celik: 6,5: Bella partita del turco. Attentissimo in difesa, aggressivo in avanti e sugli avversari. La miglior prestazione della stagione. (dal 91’Zalewski 6: Mette gran palloni in mezzo e buone chiusure in difesa).

Matic 7: Partita gigantesca del serbo. Qualità, quantità, esperienza, tecnica, fisicità il tutto con un cartellino giallo arrivato presto. Nella gara dell’ex Chelsea c’è tutto e il motivo per cui Mou l’ha voluto a tutti i costi. (dal 120’ Bove 6,5: Ingresso positivo e di rabbia. Si registra un’ottima chiusura difensiva).

Cristante 6,5: Puntuale e punto di riferimento per i compagni. Corre tantissimo.

Spinazzola 6,5: Un motorino l’esterno azzurro e pensare che era in dubbio. Quando c’è lui, la Roma ha un’arma in più. Non sbaglia il suo rigore. (dal 106’ Llorente 6: Attento).

Pellegrini 5,5: In queste partite ci si aspettava una bella prestazione del capitano. Ma così non è stato. Qualche tocco prezioso, ma troppo poco. (dal 106’ El Shaarawy 6: Compitino).

Dybala 8: 67 minuti clamorosi dell’argentino che mostra tutta la sua classe. Trova pure la rete del vantaggio giallorosso. Cambio dovuto al ritmo partita che manca vista la grande assenza per infortunio. (dal 68’ Wijnaldum 5,5: Deludente. Doveva dare una marcia in più alla squadra, ma non lo fa. Fantasma.

Abraham 5,5: Buon primo tempo dell’inglese. Tanto movimento e sponde utili. Fantasma nella ripresa. (dal 75’ Belotti 6: Si impegna ha una grande occasione. Non si presenta dal dischetto alla lotteria dei rigori).

Mourinho 6,5: La sua Roma resta in partita sempre. Gioca pure un gran primo tempo che chiude in vantaggio. Esce sconfitto solo ai rigori. Dubbi sui tempismi dei cambi.