La Roma vince il derby, le pagelle: Mancini decisivo, Svilar spettatore

Il derby torna giallorosso. La Roma vince per 1-0 la stracittadina grazie al gol di Gianluca Mancini. Il difensore è l'MVP della stracittadina che la squadra giallorossa torna a vincere dopo quattro derby senza successi. Primo vittoria nel derby da allenatore anche per De Rossi che al triplice fischio ha festeggiato sotto la Curva Sud. Non positiva la prova di Lukaku.

Ecco le pagelle

Svilar 6: Mai impegnato non si sporca mai i guantoni.

Celik 6: Alti e bassi per il turco. Alterna buone chiusure a palloni persi ingenuamente.

Mancini 7: È l’eroe di serata. Il derby torna giallorosso grazie ad una perfetta incornata. In difesa si vede poco perché poco impegnato, in attacco è decisivo. È la sua notte.

Llorente 6,5: Attento, pulito e determinante. Non sbaglia nulla lo spagnolo.

Angelino 6,5: Bel derby dello spagnolo. Propositivo e puntuale negli interventi. (dal 79’ Smalling s.v.)

Cristante 6: Sempre presente e attento.

Paredes 6: Attento con alcune belle chiusure. (dall’81’ Bove s.v.)

Pellegrini 6: Pericoloso nel primo tempo, si sacrifica per il bene della squadra nel resto della partita.

Dybala 6,5: Non è al meglio della forma e si vede. Si accende a tratti e da un suo corner nasce il gol di Mancini. (dal 79’ Abraham s.v.)

Lukaku 5: Altra partita da incubo per Big Rom. Cancellato dalla difesa laziale, unico lampo l’assist per El Shaarawy che colpisce il palo.

El Shaarawy 6: Tanto sacrificio a discapito della qualità. Solo il palo nega a lui la gioia del gol. (dal 70’ Spinazzola 6: Si limita a coprire i varchi).

All.: De Rossi 6,5: Non è la miglior Roma della sua gestione. La squadra sente l’importanza della gara, è imprecisa e non crea tantissimo. In compenso non subisce nulla e soprattutto vince il Derby che in casa Roma mancava da troppo tempo.