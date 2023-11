Le pagelle della Roma al derby: Rui Patricio attento, Dybala-Lukaku non incidono

La Roma esce dal campo con un pareggio e con la consapevolezza di non essere riuscita a mettere in difficoltà la Lazio. Zero occasioni per la squadra di Mou, nonostante il buon approccio dei primi minuti. Fra i giallorossi bene Rui Patricio con un bel riflesso su Romagnoli, male gli attaccanti. Di seguito le pagelle della Roma per il derby:

Rui Patricio 6,5: Il migliore della Roma. Superbo su Romagnoli, attento sulla distanza. Anche fortunato sul destro di Luis Alberto che sbatte sul palo.

Mancini 6: Inizio di sofferenza poi sale di attenzione. Gioca tutta la partita col giallo ed è bravo a non commettere interventi pericolosi.

Llorente 6: Partita senza infamia e senza lode.

N’Dicka 5,5: Si fa scappare una volta Felipe Anderson e prende il giallo. Poi qualche sbavatura specie in impostazione.

Karsdorp 6: Parte fortissimo e sporca i guantoni a Provedel. Poi si limita a controllare la sua fascia destra. (dall’85’ Celik s.v.)

Paredes 6: Tanta grinta e poco altro. Mette la sua esperienza a servizio della squadra.

Cristante 6: Trova il gol ma in netto fuorigioco. Tanta legna in mezzo al campo, poca qualità.

Bove 6: Le prende e le dà. Corre, recupera e perde palla. Ha una buona occasione ma non è reattivo e rapido a concludere. (dall’83’ Renato Sanches s.v.)

Spinazzola 6: Bel duello in velocità con Lazzari che finisce in parità. (dal 90’ Kristensen s.v.)

Dybala 5: Non è la sua partita. Non entra bene nel match e non riesce ad incidere. Può provare la conclusione ma cerca l’assist. Una bella palla per Bove ma è troppo poco. Da lui ci si aspetta di più. (dall’83’ Azmoun s.v.)

Lukaku 5: Poco brillante. Con Patric il duello finisce in parità, con Romagnoli perde. Dalla parte dell’ex Milan non si passa. Il belga non riesce a trascinare i suoi, poche sponde e zero tiri in porta. Male il suo primo derby della Capitale.

Mourinho 5,5: La squadra parte bene (primi dieci minuti) ma poi si consegna, ancora una volta, agli avversari. Nei primi 45 minuti la Roma subisce soltanto, nella ripresa la squadra abbassa il ritmo e limita la Lazio rischiando quasi nulla. È la solita Roma senza ritmo e senza idee.