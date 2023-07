Una maglia per Ranieri: la Roma omaggia l'allenatore romano e romanista

La fede calcistica di Claudio Ranieri è nota a tutti: romanista vero e per sempre. Il club giallorosso ha omaggiato l'allenatore originario di Testaccio durante la sfida amichevole fra il Cagliari - attuale squadra di Sir Ranieri - e la Primavera romanista.

La partita

La Roma U19 ha sfidato in amichevole il Cagliari che Ranieri ha riportato in Serie A e che è in fase di preparazione per la stagione nel massimo campionato. La sfida è stata vinta dagli isolani per 4-1 con i gol di Pereira, Lella, Oristanio e Azzi. Per i giallorossi il gol della bandiera porta la firma di Vetkal.

L'omaggio della Roma a Ranieri

A termine della partita però la Roma ha omaggiato Claudio Ranieri. Il club ha infatti donato all'allenatore la maglia della squadra con il suo cognome e il numero 2 che Ranieri indossava al suo debutto in Serie A proprio con la Roma. Questo il messaggio della Roma: "Al termine dell’amichevole di ieri tra la nostra Primavera e la prima squadra del Cagliari, è stata consegnata a Claudio Ranieri una maglia della Roma. È la numero 2, come quella che indossava nella sua partita di esordio ufficiale in giallorosso. In bocca al lupo per la stagione, Mister!".

Ranieri e la Roma

L'amore di Ranieri per la Roma è immenso. Da giocatore, Ranieri è cresciuto nelle giovanili giallorosse fino al debutto in prima squadra nel 1973 per collezionare 6 presenze prima di trasferirsi. Da allenatore Ranieri guidò i giallorossi in due occasioni. La prima fra il 2009 e il 2011 sfiorando pure lo scudetto perso all'ultima giornata contro l'Inter del Triplete di Mourinho e nel 2019 guidando la squadra al termine della stagione l'anno dell'esonero di Di Francesco.