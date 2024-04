"Buon compleanno Ago": il tributo della Roma e dei romanisti a Di Bartolomei

Oggi Agostino Di Bartolomei avrebbe compiuto 59 anni. Lo storico capitano del secondo scudetto (scomparso il 30 maggio 1994) è stato omaggiato dal club e da tutti i romanisti in occasione del Derby vinto grazie alla rete di Gianluca Mancini, con una coreografia speciale a lui dedicata.

L’omaggio a Di Bartolomei

Sabato 6 aprile, prima del fischio d’inizio di Roma-Lazio, il club giallorosso ha voluto rendere omaggio ad Ago. Sui maxi schermi dell’Olimpico sono andate trasmesse le immagini di Di Bartolomei con lo speaker che ha annunciato: “Agostino, figli di Roma, Noi siamo Roma, noi siamo la Roma”. Successivamente sulle note dell’inno della Roma la Tribuna Tevere ha mostrato la sua coreografia che ritrae l’ex capitano calciare il pallone che lascia una scia di fuoco verso la Curva Nord. Nella Sud lo striscione citando una canzone di De Gregori: "Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia".

Oggi sulle pagine social gli auguri speciali per il leggendario capitano.

I ringraziamenti della famiglia

Il tributo ad Ago ha toccato la famiglia. “Un ringraziamento alla Roma e a quanti hanno reso possibile questo regalo ad Agostino in vista del suo compleanno e tutto quello che vedremo da qui a giugno” – ha scritto su X Luca Di Bartolomei che poi su facebook scrive citando McCarthy - “Le cose separate dalle loro storie non hanno senso. Sono semplici forme. Di una certa dimensione e di un certo colore. Di un certo peso. Quando ne abbiamo perso il significato, non hanno più neppure un nome. La storia, d'altro canto, non può mai venir separata dal luogo al quale appartiene, perché essa è quel luogo”.