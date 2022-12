Odriozola in pole per il post Karsdorp. L'agente dello spagnolo a Trigoria

Sorpasso sulla fascia a destra della Roma con Odriozola che diventa il candidato principale per sostituire Karsdorp il traditore. Il casting per il ruolo di esterno destro nella Roma di Mourinho è entrato nel vivo.

Agente Odriozola a Trigoria

Alvaro Odriozola è in pole position per rilevare Karsdorp, colpevole per Mou di molti mali della Roma. Una conferma importante arriva dall'agente del calciatore, Giuseppe Bozzo che nelle scorse ore si trovava a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa. A testimoniare la sua presenza nella sede romanista un post su Instagram della sua agenzia AGB Sport Management e la scritta: "Buon incontro con la Roma". Un segnale che dà fiducia nella chiusura della trattiva.

Odriozola, le cifre

Odriozola, classe 1995, è un terzino destro spagnolo di proprietà del Real Madrid. Alla Casa Blanca ha sempre trovato poco spazio dopo essere stato prelevato dalla Real Sociedad per poco più di 30 milioni. Dopo i prestiti al Bayern Monaco e alla Fiorentina, ora la possibilità di trasferirsi alla Roma è più che concreta. Tiago Pinto è pronto a prelevare lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. Una cifra vantaggioso per un giocatore d'esperienza che ha vinto pure una Champions League, e che farebbe risparmiare la Roma per quanto riguarda il monte ingaggi visto che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, contro i 2,2 di Karsdorp.

Karsdorp e le alternative

Prima alternativa ad Odriozola è Bereszy?ski ('92) della Sampdoria con l'agente che ha aperto alla Roma squadra nella quale il polacco spera di giocare da diverse stagioni. In corsa anche Bellerin ('95) del Barcellona. Più indietro Mazzocchi ('95) della Salernitana e Holm (2000) dello Spezia. Nel frattempo Tiago Pinto sta cercando di piazzare Karsdorp ma non è facile. La Juventus ressta alla finestra e la Roma studia qualche piano alternativo.