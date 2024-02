I Friedkin dicono ancora no alla Superlega e restano fedeli alla Uefa

Il presidente del Barcellona continua a corteggiare la Roma in merito alla partecipazione dei giallorossi alla Superlega. Il club giallorosso dopo il primo no a dicembre, conferma la sua decisione con un nuovo comunicato ufficiale.

L’invito di Laporta

Il numero uno del Barcellona è fra i più convinti per la realizzazione della Superlega il torneo d’elitè ad inviti. “Può esistere dalla prossima stagione, o dal 2025-26” – ha dichiarato in una recente intervista in Spagna, Laporta che poi ha parlato delle squadre interessate. “Sono Barcellona, Real Madrid, Marsiglia, Ajax, Psv, Feyenoord, Bruges, Anderlecht e dall’Italia ci sono Inter, Milan, Napoli e Roma” le parole del presidente blaugrana.

Il comunicato della Roma

Nel giro di poche ore i Friedkin hanno deciso di rispondere nuovamente riguardo alla possibile opportunità della squadra di entrare nella Superlega. Un comunicato secco in cui si esclude, ancora una volta, la possibilità di partecipare a questo torneo. Questa la nota del club giallorosso: “Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa”.

La Roma resta fedele alla Uefa

La Roma giura fedeltà alla Uefa. I rapporti fra il club e l’ Union of European Football Associations sono ottimi e proprio in questa ottica va vista la nuova lista presentata da Daniele De Rossi per l’Europa League. Infatti grazie alla collaborazione fra i Friedkin e i vertici Uefa ed Eca, la Roma ha ottenuto un margine di manovra, di 12 milioni tra i valori dei giocatori presenti nella lista estiva e in quella attuale. E questo è servito a DDR per inserire nella lista di giocatori utilizzabili in Europa League i nuovi arrivati Baldanzi e Angelino, più Azmoun. Senza questa concessione, le sole partenze di Belotti e Kumbulla non sarebbero state sufficienti per inserire tutti i nuovi arrivati.