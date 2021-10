AS Roma, sulla maglia torna lo stemma dello scudetto

La Roma ha annunciato sui suoi canali social la quarta maglia per la stagione 2021/2022. La divisa, che segna il ritorno dello stemma dell'ultimo scudetto romanista, farà il suo debutto domani giovedì 21 ottobre, nella trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, partita valida per la terza giornata di Conference League.

Maglia nuova, vecchio stemma

La quarta maglia della Roma è di colore blu ed è arricchita da strisce orizzontali gialle e rosse, un colletto a girocollo e dettagli a costine gialle. L'elemento che contraddistingue la nuova divisa è il ritorno dell'iconico stemma giallorosso. Simbolo della Roma per 16 anni, dal 1997 al 2013, è stato lo stemma della vittoria romanista dell'ultimo scudetto (2001) e dei successi in Coppa Italia (2007 e 2008) e Supercoppa Italiana (2008).